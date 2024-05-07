Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации
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«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от мероприятия.