Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направит президенту России Владимиру Путину письмо по случаю инаугурации, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от мероприятия.