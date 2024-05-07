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Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направит президенту России Владимиру Путину письмо по случаю инаугурации, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации
  • Gettyimages.ru

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от мероприятия.

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