«Никакой игры в одностороннюю эскалацию»: как Россия ответила на критику США из-за учений по отработке применения ЯО

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявление представителя Белого дома Джона Кирби, обвинившего Россию в безрассудной ядерной риторике в связи с учениями ВС РФ по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия. Как заявил Антонов, объявленные Минобороны РФ тренировочные мероприятия — это вынужденная мера в ответ на «наглую и агрессивную» политику коллективного Запада, который создаёт неприемлемые угрозы безопасности для России. По словам Антонова, «слетевшие с катушек» стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстёгиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. По мнению экспертов, РФ дала однозначный сигнал: при попытках дальнейшей эскалации на Украине Москва будет применять жёсткие меры военно-политического характера.

Объявленные Минобороны РФ учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО) — это вынужденная мера в ответ на «наглую и агрессивную» политику коллективного Запада, который создаёт неприемлемые угрозы безопасности для России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби, обвинившего Москву в безрассудной ядерной риторике в связи с учениями ВС РФ.

«Слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстёгиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», — подчеркнул Антонов.

По его словам, тренировочные мероприятия ВС РФ «не возникли на пустом месте».

«США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине всё более смертоносных вооружений, предназначенных для убийства русских людей и ударов по нашей территории. Шаг за шагом отказываются от своих же ранее декларировавшихся «самоограничений» в развязанной против нас гибридной войне. Грубо говоря, пытаются сварить нашу страну на медленном огне», — отметил дипломат.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби осудил начало учений ВС РФ по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.

«Это просто безрассудно и безответственно со стороны лидера крупной ядерной державы — бряцать оружием так, как он это делает, и в том, что касается возможного использования ядерного оружия. Мы, естественно, следим за ситуацией, продолжаем за ней следить очень пристально. И могу вам сказать, что мы пока что не видели ничего, что — несмотря на эту безрассудную риторику — заставило бы нас поменять свою политику стратегического сдерживания. И последнее: если господин Путин и российские официальные лица обеспокоены насчёт ударов по их войскам на Украине с использованием оружия из других стран, то самое простое здесь — это просто взять свои войска и уйти оттуда», — заявил Кирби.

«В целях повышения готовности»

Напомним, 6 мая российское Министерство обороны объявило, что по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению «в ближайшее время» манёвров с ракетными соединениями Южного военного округа «с привлечением авиации», а также сил ВМФ. Учения будут проводиться «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

Как заявили позднее в тот же день в МИД РФ, эти учения следует рассматривать в контексте «недавних воинственных заявлений» официальных лиц Запада и предпринятых рядом стран НАТО «резко дестабилизирующих действий», направленных на «нагнетание силового давления» на Россию.

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«Речь идёт прежде всего об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия террористическим акциям против России, осуществляемым киевским режимом с использованием передаваемого Западом всё более продвинутого вооружения. Поскольку сознательно выбранной целью таких ударов зачастую становятся гражданские объекты, это ведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения. Однако это не смущает спонсоров засевшей в Киеве клики, которые толкают её на новые преступления», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

К дестабилизирующим действиям в МИД РФ также отнесли меры США по размещению в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Цель этих мероприятий — «нарастить многоплановые ракетные угрозы РФ», подчеркнули в министерстве.

«Вашингтон целенаправленно разрушил указанный Договор (РСМД. — RT), долгие годы служивший одной из опор международной безопасности и стратегической стабильности. После этого США незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры. Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и АТР якобы на время проведения учений с союзниками. то указывает на то, что производство и «обкатка» данных вооружений идёт полным ходом», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что при появлении наземных РСМД американского производства где бы то ни было российские власти оставляют за собой право «реагировать зеркально», что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений.

«В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причём с учётом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займёт много времени. При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение», — подчеркнули в российском министерстве.

ВКС России

РИА Новости

Однозначный сигнал

Как отметил в комментарии RT военный политолог Иван Коновалов, российские учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия проводятся в ответ на ту истерию, «которую развернул Запад».

«Некоторым горячим головам на Западе необходим холодный душ, поскольку они толкают Европу к новому витку эскалации. Это крайне опасно и безответственно, поэтому требует ответных мер. И когда РФ объявила о такого рода учениях, в США и на Западе занервничали, поскольку сигнал адресован именно им», — сказал аналитик.

В свою очередь, доцент РУДН, член Российского военно-исторического общества Николай Пархитько в комментарии RT напомнил, что к проведению учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия привёл целый ряд агрессивных заявлений и действий, связанных с безопасностью России.

«В частности, президент Франции Эммануэль Макрон уже несколько месяцев делает воинствующие заявления, что он рассматривает возможность введения иностранных войск на территорию Украины. И его тезис до сих пор витает в воздухе. Макрон уже сам наверняка множество раз пожалел о том, что он его закинул. Потому что за заявление подобного уровня приходится отвечать. А пока выглядит это как примитивная риторика: он угрожает, но не исполняет. Поэтому сейчас Макрон стал рисовать какие-то красные линии, ссылаясь на необходимость официальной просьбы Киева или критического прорыва фронта у ВСУ. То есть в ход пошли обычные отмазки», — полагает Пархитько.

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Он также обратил внимание, что все эти заявления были сделаны на фоне многочисленных учений НАТО, которые перманентно проводятся на территории Восточной Европы.

«В частности, учения в странах-партнёрах Steadfast Defender 2024 — крупнейшие манёвры НАТО за 35 лет с участием 90 тыс. военных. Проводятся и другие масштабные манёвры, которые несут прямую угрозу национальной безопасности России. Эти тренировки проходят в том числе на территории Северной Европы, включая недавно вступившие в Североатлантический альянс Швецию и Финляндию», — констатировал аналитик.

Как отметил Пархитько, НАТО, помимо риторики, демонстрирует откровенные враждебные России действия.

«Речи уже не идёт только о размещении военной инфраструктуры альянса у наших границ. Речь идёт о конкретной военной подготовке, манёврах очень высокой интенсивности. По данным Минобороны, во всём этом задействована группировка войск НАТО у границ России численностью около 33 тыс. человек. Речь также о порядка 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. И всё это сконцентрировано на узком участке — на территории Прибалтики и соседних ей стран, включая Польшу», — подчеркнул эксперт.

В этой ситуации Россия демонстрирует твёрдое намерение защищать свои национальные интересы, считает Пархитько.

«Ведь одних дипломатических методов тут оказалось недостаточно. РФ вынуждена была прибегнуть к проведению учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия», — подчеркнул аналитик.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал «нервной» реакцию американских властей на объявление Россией манёвров по отработке применения НСЯО.

«Шаг РФ вполне логичен после абсолютно безответственных заявлений и действий представителей Запада, направленных на эскалацию напряжённости в отношениях с Россией. Соединённые Штаты и их сателлиты раз за разом увеличивали ставки и теперь получили вполне понятный и чёткий ответ от России», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, проводя учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, Москва демонстрирует Западу, что любые дальнейшие агрессивные выпады в сторону России «получат соразмерный и адекватный ответ».

Минобороны РФ

РИА Новости

«Запад однозначно ожидал, что ему и дальше удастся реализовывать тактику окон Овертона, когда красные линии всё время сдвигаются. Однако сейчас Россия своими действиями даёт понять, что такая стратегия отныне небезопасна для западных стран. РФ дала однозначный сигнал, что при попытках дальнейшей эскалации на Украине Москва будет применять жёсткие меры военно-политического характера», — заключил эксперт в комментарии RT.