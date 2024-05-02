Украинский фактор: почему Пентагон столкнулся с проблемами в наращивании производства оружия

Некоторые поставщики не хотят заключать многолетние контракты с Минобороны США на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщается в отчёте Контрольно-финансового управления конгресса GAO. Как отмечается, американские военно-промышленные компании не устраивают соглашения с фиксированными ценами. Помимо этого, Пентагон выявил множество проблем с цепочкой поставок, следует из документа. Как правило, это сложности, усугублённые возросшими требованиями со стороны Киева и последствиями пандемии COVID-19. Однако долгое ожидание, связанное с поставками комплектующих и сырья, сказывается на многих программах вооружений, говорится в отчёте. По мнению экспертов, некоторые американские компании не спешат наращивать объёмы военного производства, поскольку это может оказаться нерентабельно из-за непредсказуемости украинского конфликта.

Пентагон столкнулся с проблемой: некоторые поставщики не хотят заключать многолетние контракты с ведомством на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщается в отчёте Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

«Военные ведомства заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы обеспечить восполнение запасов пяти видов вооружений, поставляемых Украине. Между тем чиновники Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили Счётной палате, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий. Некоторые поставщики неохотно заключают долгосрочные соглашения, фиксирующие для них цены на несколько лет», — говорится в отчёте.

Как поясняется в документе, Министерство обороны полагается на многолетние закупки в рамках контрактов, позволяющих «обеспечивать потребности на срок до пяти лет».

«Многолетние закупки могут принести пользу промышленной базе, сигнализируя о стабильном спросе уже на начальном этапе. Это может позволить правительству экономить средства. Например, Министерство обороны может добиться снижения цены на продукцию, заключив многолетний контракт на её приобретение», — отмечается в отчёте GAO.

Сообщается также, что Пентагон анализирует «первый опыт выделения дополнительного финансирования на нужды восполнения запасов вооружений», основываясь в том числе на сведениях о проблемах и решениях, связанных с использованием многолетних закупочных контрактов.

Кроме того, Министерство обороны США выявило целый ряд проблем вокруг цепочек поставок «в том, что касается программ в области вооружений».

«Как правило, речь идёт о проблемах, которые сохраняются продолжительное время и были усугублены такими факторами, как пандемия COVID-19 и рост запросов со стороны Украины, а также прочими обстоятельствами. Длительное сроки исполнения, связанные с поставками комплектующих и сырья, сказываются на многих проектах в области вооружений. В отношении одной из ракетных программ, проанализированной Счётной палатой США, сообщается, что за последние два года сроки поставки таких электронных деталей, как печатные узлы, увеличились с 19 до 34 месяцев», — уточняется в докладе.

Для решения этих проблем Министерство обороны использует часть средств из $25,9 млрд, выделенных конгрессом на развитие производственных мощностей оборонной промышленности.

«С февраля 2022 года Министерство обороны выделило или обязалось выделить более $2,8 млрд на наращивание объёмов производства оружия. Так, почти $2 млрд из этих средств Министерством обороны направляется на семикратное увеличение объёмов производства 155-мм боеприпасов», — говорится в отчёте.

«Не объяснить инфляцией»

Напомним, в марте американский сенатор Берни Сандерс в своей статье для журнала Foreign Affairs сообщил, что военно-промышленный комплекс США завышает цены на свою продукцию и использует конфликт на Украине для обогащения. В качестве примера он привёл корпорацию RTX, которая с 1991 года в семь раз повысила цену на переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger.

«В настоящий момент замена каждого Stinger, отправляемого на Украину, обходится Соединённым Штатам в $400 тыс. Это возмутительное повышение цены даже отчасти не объяснить инфляцией, ростом затрат или улучшением качества», — отметил Сандерс.

По его мнению, «такая жадность» американских компаний «не просто бьёт по карману» налогоплательщиков в США, но также «стоит украинцам жизни». По словам Сандерса, в ситуации, когда подрядчики «увеличивают свои прибыли», всё меньше оружия поступает ВСУ на передовую. Он призвал конгресс США «обуздать такие попытки нажиться на войне» путём в том числе более тщательного изучения контрактов и «возвращения уплаченных средств».

Президент США Джо Байден на американском заводе по производству ПТРК Javelin

AP

© Evan Vucci

Позднее, в апреле, агентство Associated Press со ссылкой на украинского депутата Вадима Ивченко сообщило, что «логистические проблемы и бюрократия» могут задержать военные поставки из США на Украину «на два-три месяца» и пройдёт ещё больше времени, прежде чем они достигнут линии фронта. По оценкам главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, первым на Украину может прийти не то, что нужно на передовой.

Без гарантий

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, основная причина текущих сложностей Пентагона с поставками оружия на Украину заключается в том, что «никто не может дать гарантию того, сколько ещё продлится украинский конфликт».

«Тех объёмов, которые Запад готов предоставлять Украине из того, что производит его ВПК, ВСУ не хватает. В то же время американские военно-промышленные компании прекрасно понимают, что сегодня, здесь и сейчас, наращивание объёмов военного производства может оказаться нерентабельной историей. В связи с этим делать какие-то инвестиции в развитие производства им сейчас нецелесообразно, и они не пойдут на тотальное наращивание объёмов», — сказал эксперт в комментарии RT.

По словам Семибратова, фиксировать цену военно-промышленные корпорации США также не хотят в связи с тем, что за последние два года стоимость их продукции выросла в два-три раза в зависимости от конкретных наименований и позиций.

«И эта тенденция сохраняется. Поэтому условно выгодная в 2024 году сделка уже может оказаться полностью невыгодной в последующие годы. К тому же наращивание военного производства влечёт за собой траты не только на создание дополнительных мощностей, но и на материалы: металлы, взрывчатые вещества, электронику, полупроводники. За последнее время стоимость всех этих компонентов оружия на мировом рынке значительно возросла», — рассказал аналитик.

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Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, ряд поставщиков в США не хотят заключать многолетние контракты с Пентагоном по восполнению поставляемых Киеву вооружений, поскольку они «тщательно просчитывают риски».

«Это чистый бизнес для американских корпораций, учитывая, что в США и в целом на Западе военно-промышленный комплекс — это, как правило, коммерческие предприятия, которые заинтересованы прежде всего в прибыли. И, учитывая специфическую обстановку, учитывая политизацию вопроса, связанную с поставками вооружений, производители не горят желанием вступать в особые отношения с Пентагоном. Просто из-за страха, что всё прогорит. Подписав долгосрочный контракт, они тем самым сильно рискуют. И нет никаких гарантий от правительства США, что потом их затраты на наращивание производства будут компенсированы», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что ряду американских компаний невыгодно заключать многолетние контракты с Пентагоном, поскольку это требует значительных вложений в наращивание производства.

«Сначала нужно будет вложить значительные инвестиции в развитие производства, в технологические цепочки, в подготовку специалистов. И эти затраты будут значительно больше, чем доход от контрактов с Пентагоном. Например, чтобы выйти на уровень хотя бы трёх-четырёх миллионов снарядов в год, нужно вложить огромные средства, и эффект будет не сразу, а через годы. И это уже не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. А вот так просто бросать деньги в пропасть американские военные компании не намерены», — сказал аналитик в комментарии RT.

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger

Legion-Media

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По словам Ермакова, другие сложности Минобороны США, в частности проблемы с цепочкой поставок, — «всё это звенья одной цепи», которые могут напрямую отразиться на поставках вооружений Киеву.

«Деньги выделяются, и, казалось бы, это должно гарантировать некую стабильность в закупках. Однако сложности всё равно остаются. В частности, речь о том, что США придётся замещать некоторые комплектующие и материалы, а это дополнительные силы и средства. С логистикой тоже не всё просто», — сказал эксперт.

Ермаков считает, что текущие сложности Пентагона могут отразиться на обороноспособности самих Соединённых Штатов.

«События на Украине показали, что часть вооружений США неконкурентоспособна. Она уже не соответствует критериям современного боя. Вера американцев в то, что у них наиболее мощные силы, которые легко могут подавить практически любого противника, пошатнулась», — заключил аналитик.