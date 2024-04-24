RT в Telegram
Подпишись

AP: военные поставки на Украину могут задержаться из-за «логистики и бюрократии»

Короткая ссылка
Военные поставки из США на Украину могут задержаться из-за «логистики и бюрократии» на два-три месяца, на линию фронта вооружения и боеприпасы могут попасть ещё позднее, опасается украинский депутат Вадим Ивченко.
AP: военные поставки на Украину могут задержаться из-за «логистики и бюрократии»
  • AP
  • © LIBKOS

Его слова приводит Associated Press.

«Логистические проблемы и бюрократия могут задержать поставки на Украину на два-три месяца, и пройдёт ещё больше времени, прежде чем они достигнут линии фронта», — пишет агентство.

По оценкам главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, первым на Украину может прийти не то, что нужно на передовой.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Почти сразу Пентагон выпустил заявление о том, что на Украину направят пакет военной помощи на $1 млрд, он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, для РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить