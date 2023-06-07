Комплекс проблем: в Пентагоне признали трудности ВПК из-за снабжения Украины оружием

Американский военно-промышленный комплекс сталкивается с трудностями из-за необходимости оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль. По его словам, усилия по передаче киевскому режиму оружия «создали нагрузку» для ВПК США. В связи с этими сложностями Вашингтон заинтересован в унификации вооружений с союзниками, заявил представитель Пентагона. Чтобы урегулировать эту проблему, США и их партнёрам «нужно действовать как на односторонней основе, так и коллективно», отметил он. По мнению экспертов, сложности американского ВПК могут сказаться на оперативности и интенсивности поставок вооружения Украине со стороны Соединённых Штатов.

Военно-промышленный комплекс США сталкивается со сложностями из-за оружейных поставок Киеву. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль.

«Усилия по оказанию помощи Украине создали нагрузку для нашей оборонно-промышленной базы», — заявил представитель американского Минобороны.

По его словам, чтобы урегулировать эту проблему, США и их союзникам «нужно действовать как на односторонней основе, так и коллективно». Каль отметил, что Соединённые Штаты уже привлекают «инвестиций на миллиарды долларов» в оборонно-промышленную базу США и цепочки поставок, чтобы они «были более устойчивы и гибки, а также чтобы увеличить общую производительность». Помимо прочего, он пояснил, что подразумевает под «коллективными» действиями.

«Думаю, что в контексте экономически развитых стран и демократий нам всё больше нужно рассматривать нашу оборонно-промышленную базу как то, что приносит нам коллективную пользу. Кроме того, мы должны обеспечить, чтобы эта база была в достаточной мере надёжна, а также оперативно совместима и в идеале взаимозаменяема — так, чтобы артиллерийский снаряд, произведённый где-то в США, был совместим с гаубицей или артиллерийской системой, которую производят в центре Европы», — отметил Каль.

Представитель Пентагона также признал, что на мировой арене компании союзников Соединённых Штатов и фирмы самих США «конкурируют друг с другом» в сфере продажи оружия. В частности, он привёл в пример Францию. Замминистра также отметил, что, хотя на Западе думают, что вопросы в сфере ВПК «носят национальный характер, нужно воспринимать оборонно-промышленную базу «как коллективное благо всего свободного мира».

Ранее Каль заявил, что,

хотя конгресс США выделил «экстраординарный объём денег» на «поддержку обороны» Украины, ресурсы Соединённых Штатов для оказания такой военной помощи Киеву не безграничны.

Сложности американского ВПК

Напомним, на Западе не раз заявляли о проблемах военно-промышленного комплекса США на фоне поставок оружия киевскому режиму со стороны Вашингтона.

Так, в феврале британская газета The Times сообщила, что истощение военных ресурсов заставит Соединённые Штаты отказаться от поддержки Украины.

Позднее в том же месяце агентство Bloomberg информировало, что американский военно-промышленный комплекс испытывает трудности из-за недостатка конкуренции и отсутствия потенциала роста. По данным издания, в 1980 году у Пентагона было более 70 подрядчиков из аэрокосмических и оборонных компаний. Однако с начала 2000-х годов их осталось всего пять: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing. Как говорится в материале, такое сокращение числа подрядчиков стало причиной снижения уровня креативности и инноваций в американском военно-промышленном комплексе.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal спустя чуть больше недели написало о проблемах США с производством боеприпасов. В частности, речь идёт о том, что Соединённые Штаты, поставляющие снаряды на Украину, сами не успевают производить новые в достаточном количестве. По данным газеты, для этого не хватает нового оборудования, сырья и квалифицированных рабочих. Для увеличения выпуска ПТРК Javelin, артиллерийских снарядов, управляемых ракет и других вооружений американским производителям пришлось увеличить число смен на заводе, заказать новое оборудование и оптимизировать цепочки поставок. Эти сложности авторы статьи связывают с тем, что Пентагон нерегулярно финансировал компании по производству боеприпасов, из-за чего многие фирмы были вынуждены закрыть предприятия или перевести их в другие страны. По оценкам самого Минобороны США, чтобы нормализовать ситуацию в этой отрасли, потребуется около пяти-шести лет.

При этом в середине мая экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты не в состоянии восполнить потери тяжёлой техники ВСУ. Он считает, что отправка оружия киевскому режиму никак не изменит ход конфликта, но может «принести деньги в карманы американского ВПК».

В конце того же месяца Макгрегор cообщил, что запасы вооружений США истощаются в ходе украинского конфликта и их хватит лишь на неделю боёв, поскольку за эти семь дней гипотетических интенсивных боевых действий американская армия потратит весь арсенал ракет и военной техники.

«Уже не могут скрывать»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор Общества «Знание» Евгений Семибратов в разговоре с RT, Соединённым Штатам сейчас действительно непросто нарастить оружейное производство для выполнения обязательств перед Киевом после периода, когда ВПК «уделялось меньшее внимание» со стороны Вашингтона.

«В Пентагоне уже не могут скрывать сложности в американском ВПК из-за поставок оружия на Украину. После окончания холодной войны американцы в значительной степени сократили производство продукции военно-промышленного комплекса. Тогда они уж точно не рассчитывали, что им придётся выделять такое количество ресурсов киевскому режиму. Но после того как такое решение было принято, американский военно-промышленный комплекс до сих пор не смог перестроиться», — сказал он.

Президент США Джо Байден на американском заводе по производству ПТРК Javelin

AP

© Evan Vucci

Семибратов считает, что для «мобилизации своего ВПК», который сейчас не справляется со всеми заказами, США будут пытаться убедить союзников в необходимости унифицировать свои вооружения по американскому образцу, а также активизировать поставки собственного оружия на Украину.

«Однако если мы говорим о дефиците снарядов, которые Соединённые Штаты намерены продолжить направлять на Украину, тот тут проблема не только в их производстве, но и в логистике. Боеприпасам из США нужно проделать немалый путь, чтобы добраться до самой Украины и не быть в итоге уничтоженными ВС РФ», — добавил эксперт.

Вместе с тем Семибратов отметил, что проблемы американского ВПК из-за оружейных поставок Киеву могут отразиться на активности США в поиске поставщиков военной помощи среди третьих стран.

«В том числе это касается оказания давления по этому вопросу на Южную Корею и страны Европы. Продвигается также идея об унификации продукции ВПК. Однако из-за страха попасть в крайне зависимое положение от Соединённых Штатов даже самые близкие их союзники могут не пойти на это. При этом американцы будут предпринимать максимум усилий, дабы выкачать из союзников всё возможное и перенаправить на нужды Украины. Однако о полномасштабной унификации вооружений говорить рано. Политически решение, может быть, и будет анонсировано. Однако его реализация, учитывая непростое состояние экономик большинства стран — союзников США, является очень сложной и амбициозной задачей», — сказал аналитик.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков придерживается схожей позиции. По его словам, США сейчас пытаются исправить положение своего ВПК, продвинув идею об унификации и стандартизации вооружений, однако эта идея не будет поддержана всеми союзниками.

«Схожую проблему США уже давно пытаются решить в рамках Североатлантического альянса. Натовский стандарт вооружения — это и есть стандарт Штатов. Так американский ВПК пытается навязать свои правила европейцам и получить приоритет над их военно-промышленным комплексом. Тем не менее некоторые политики из ЕС, например президент Франции Эммануэль Макрон, понимают, чем чревата унификация вооружений, поэтому пытаются отстаивать интересы собственных производителей. Иногда это получается, а иногда нет», — заявил аналитик в комментарии RT.

Ермаков отметил, что заявление представителя Пентагона Каля красноречиво говорит о том, что сейчас в Вашингтоне наконец поняли, что у них достаточно большие проблемы с восполнением собственных арсеналов, часть которых передаётся Киеву.

«Вместе с тем американский ВПК из-за недофинансирования в прошлом оказался неспособным достаточно эффективно восполнять запасы вооружения», — заявил он.

Ермаков также отметил, что бремя восстановления арсеналов США сейчас легло на американских налогоплательщиков.

«В западном обществе назревает вопрос: а зачем тратить огромные деньги, активизировать оборонку и усиливать международную напряжённость только из-за политических амбиций Вашингтона? При этом в Белом доме видят, что ставка на военную силу, которую они когда-то делали, провалилась. На примере Украины видно, что Соединённые Штаты не готовы к серьёзному и интенсивному конфликту. Проблемы американского ВПК могут сказаться на оперативности и интенсивности поставок вооружений киевскому режиму», — заключил эксперт.