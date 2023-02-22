Bloomberg: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) испытывает сложности в связи с нехваткой конкуренции и отсутствием потенциала роста.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Индустрия страдает от недостатка конкуренции и нехватки «потенциала роста», необходимых для участия в крупных промышленных войнах», — говорится в публикации.

По данным издания, в 1980 году подрядчиками Пентагона являлись более 70 аэрокосмических и оборонных компаний.

При этом, начиная с 2000-х годов, их осталось всего пять: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing.

В материале говорится, что сокращение числа подрядчиков стало причиной падения уровня креативности и инноваций в американском ВПК.

Ранее обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер заявил, что перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины.