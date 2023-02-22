Bloomberg: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста
Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Индустрия страдает от недостатка конкуренции и нехватки «потенциала роста», необходимых для участия в крупных промышленных войнах», — говорится в публикации.
По данным издания, в 1980 году подрядчиками Пентагона являлись более 70 аэрокосмических и оборонных компаний.
При этом, начиная с 2000-х годов, их осталось всего пять: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing.
В материале говорится, что сокращение числа подрядчиков стало причиной падения уровня креативности и инноваций в американском ВПК.
Ранее обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер заявил, что перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины.