Обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер заявил, что перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бейкера, в конфликте на Украине политическую волю должен проявлять не участник боевых действий — Киев, а страны, которые поставляют ему боевую технику.

«А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей», — сказал обозреватель.

Он также добавил, что на сегодняшний день прослеживается изменчивость американского общественного и политического мнения относительно поддержки Украины.

«Президент пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, однако общественное мнение неустойчиво», — добавил Бейкер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден при необходимости запросит у конгресса новые средства на помощь Киеву.

Также председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил российскую сторону в том, что западные страны вынуждены тратить свои деньги на поддержку Украины.