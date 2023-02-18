Белый дом: Байден при необходимости запросит у конгресса новые средства на помощь Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена готова в случае необходимости запросить у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, это около $42 млрд. Большая часть предназначается на помощь в сфере безопасности», — сказал Кирби.

При этом, по его словам, такая мера пока не требуется.

«Безусловно, если мы поймём, что нам это требуется, мы это сделаем», — добавил американский политик.

Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.

Также сообщалось, что группа американских конгрессменов призвала Байдена передать ВСУ истребители F-16.