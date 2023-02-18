Белый дом: Байден при необходимости запросит у конгресса новые средства на помощь Киеву
Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, это около $42 млрд. Большая часть предназначается на помощь в сфере безопасности», — сказал Кирби.
При этом, по его словам, такая мера пока не требуется.
«Безусловно, если мы поймём, что нам это требуется, мы это сделаем», — добавил американский политик.
Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.
Также сообщалось, что группа американских конгрессменов призвала Байдена передать ВСУ истребители F-16.