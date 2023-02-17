Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил российскую сторону в том, что западные страны вынуждены тратить свои деньги на поддержку Украины.

«Мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Хойсгена, эти деньги, которые Запад вынужден тратить на Украину, могли быть использованы в борьбе с последствиями изменения климата.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что правительство Украины является «коррумпированным и одним из худших в мире».

В ноябре бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.