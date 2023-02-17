Глава Мюнхенской конференции утверждает, что Запад тратит деньги на Украину из-за России
- РИА Новости
«Мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Хойсгена, эти деньги, которые Запад вынужден тратить на Украину, могли быть использованы в борьбе с последствиями изменения климата.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что правительство Украины является «коррумпированным и одним из худших в мире».
В ноябре бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.