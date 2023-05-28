Полковник Макгрегор: из-за украинского конфликта у США осталось оружия на неделю боёв
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«Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», — сказал Макгрегор в своём видеоблоге на YouTube.
По его словам, спустя семь дней интенсивных боёв американская армия израсходует весь свой запас ракет и военной техники.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.