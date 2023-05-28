Полковник Макгрегор: из-за украинского конфликта у США осталось оружия на неделю боёв

Запасов оружия США хватит только на неделю боёв из-за их истощения в ходе украинского конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», — сказал Макгрегор в своём видеоблоге на YouTube.

По его словам, спустя семь дней интенсивных боёв американская армия израсходует весь свой запас ракет и военной техники.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.