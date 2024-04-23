«Польская элита находится в состоянии нервозности»: Варшава заявила о готовности разместить ядерное оружие США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Польше. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента республики Анджея Дуды о готовности дать согласие на развёртывание ядерного арсенала США. По словам Дуды, подобное решение якобы укрепит безопасность восточного фланга альянса. По мнению экспертов, Варшава провоцирует дискуссии на столь острую тему, стремясь не потерять статус форпоста Вашингтона перед лицом «российской агрессии». При этом, как считают политологи, Соединённые Штаты вряд ли пойдут на развёртывание ядерного оружия в Польше из-за риска чрезмерного обострения конфронтации с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не оставит без ответа возможное размещение американского ядерного оружия (ЯО) в Польше.

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации (размещения атомного арсенала США. — RT). Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что республика готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. В интервью изданию Fakt он сообщил, что этот вопрос «некоторое время является темой польско-американских переговоров». Также Дуда выразил опасение относительно того, что Россия перебрасывает тактическое ядерное оружие в Белоруссию и якобы милитаризирует Калининградскую область.

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«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику», — цитирует ТАСС Дуду.

Позднее он уточнил, что никаких решений на тему размещения на территории Польши ядерного оружия к настоящему моменту не принято.

В комментарии РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава стремится «покрепче «прильнуть» к размещённому в Европе ядерному оружию США».

«Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которое самочинно позиционирует себя «ядерным альянсом». Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых «совместных ядерных миссий» Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям», — сказала Захарова.

В связи с этим Москва и Минск учитывают «польский фактор» в принятии дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства, отметила дипломат.

«Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — подчеркнула Захарова.

«Акция устрашения»

Напомним, проект Nuclear Sharing, частью которого рассчитывает стать Польша, является программой совместного использования ядерного оружия странами — членами НАТО. Речь идёт об американских ядерных бомбах типа В61, которые хранятся в специальных подземных сооружениях ФРГ, Италии, Нидерландов, Бельгии и Турции.

Москва неоднократно выражала опасения по поводу возможного расширения географии размещения ядерного оружия Соединённых Штатов.

В феврале директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков в интервью ТАСС прокомментировал информацию газеты The Telegraph о планах Пентагона развернуть ЯО на британской авиабазе Лейкенхит. Как подчеркнул дипломат, пункт дислокации атомного арсенала США пополнит список приоритетных целей ВС РФ «в случае серьёзного конфликта».

В марте аналогичное предупреждение относительно ядерных объектов США, которые могут быть созданы в странах Северной Европы, озвучила Мария Захарова.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определённых сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — сказала Захарова.

Как полагают опрошенные RT эксперты, под предлогом «сдерживания» России Соединённые Штаты стремятся увеличить количество своего ядерного оружия в Европе. В контексте такой политики Польша — наиболее удобный плацдарм для осуществления этого плана.

«Если в других странах НАТО возможны какие-то дискуссии на эту тему, то в Польше вопрос размещения американских авиабомб или иного тактического ядерного оружия США обсуждаться не будет. Руководство республики с охотой согласится на этот шаг. Американцы это прекрасно понимают и выстраивают соответствующие планы», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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По мнению эксперта, появление в Польше американского ЯО станет серьёзным вызовом для национальной безопасности России из-за близости Калининградской области и украинского театра военных действий. Москва имеет все основания воспринимать подобный шаг как реальную военную угрозу.

«Повод для размещения ядерных бомб в Польше Запад для себя давно нашёл. Западные официальные лица регулярно повторяют, что Россия не должна победить в конфликте на Украине и якобы прорабатывает планы нападения на членов военного блока — в частности, на Прибалтику. Под эту сурдинку в альянсе идут опасные для России военные приготовления», — сказал Данюк.

Также эксперт отметил, что ещё одним предлогом для увеличения количества американского ЯО в Польше является развёртывание российского атомного арсенала в Белоруссии.

Напомним, в конце мая прошлого года Москва и Минск подписали документы о создании на территории РБ ядерного спецхранилища. Вместе с тем руководители Минобороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подчеркнули, что данное решение — лишь ответ на агрессивную политику альянса.

«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО мы вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере», — заявил тогда Шойгу.

По мнению опрошенных RT парламентариев, у Польши и США нет реальных причин для размещения ЯО в республике. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв уличил Анджея Дуду в безответственности.

Немецкая авиабаза Бюхель, где размещены американские ядерные бомбы

© Thomas Frey/dpa (Photo by Thomas Frey/picture alliance via Getty Images

«Никаких прямых потребностей в том, чтобы реализовывать этот план, нет ни у Польши, ни у Соединённых Штатов Америки. В этом нет никакого сомнения. Это будет просто очередной акцией устрашения всех, кто для Соединённых Штатов Америки и для Польши считается противниками и врагами», — заявил Косачёв в беседе с RT.

Как полагает сенатор, если Вашингтон примет решение развернуть строительство ядерного хранилища в Польше, то Москве придётся принять меры, которые гарантируют её национальную безопасность.

В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что Польша напрасно рискует, соглашаясь на развёртывание американского ядерного арсенала.

«Это для нас элемент серьёзной угрозы. Мы должны разработать ответ на эту проблему. А Польша сильно подвергает риску себя и всё своё население», — заявил Чепа.

Ядерный порог

В беседе с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев заявил, что польская элита готова подвергать опасности страну ради сохранения статуса своеобразного форпоста США и Европы перед лицом «российской агрессии».

«Польская элита находится в состоянии некоторой нервозности относительно своего будущего. Такое состояние Варшавы объясняется истероидностью американской политики. Поляки не знают, чего ожидать от главного союзника, особенно в свете предвыборной кампании. Выход из ситуации Дуда видит в том, чтобы связать Варшаву и Вашингтон серьёзными военно-политическими обязательствами. Собственно, этому и должно способствовать размещение ядерного оружия», — рассуждает Евстафьев.

По мнению эксперта, размещение атомных авиабомб в Польше приведёт «к общему понижению порога применения ядерного оружия в Европе». Политолог напомнил, что в доктринальных документах США зафиксирована возможность нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

«Потенциальное появление в Польше американского ЯО будет означать развёртывание на передовых рубежах группировки, оснащённой ядерным оружием. Пусть и не в таких масштабах, но это фактически возвращение к ситуации противостояния в годы холодной войны. Уровень угрозы военного конфликта между нашей страной и НАТО возрастёт и приблизится к очень опасному порогу», — пояснил Евстафьев.

Собеседник RT сомневается, что в ближайшей перспективе Соединённые Штаты примут положительное решение по ядерному оружию в Польше. Аналогичный прогноз в комментарии RT высказал и Никита Данюк.

«То, к чему призывает американцев Польша, — это чрезмерное для национальных интересов США повышение градуса конфронтации с Россией. Создание ядерного объекта в Польше предполагает определённый объём гарантий безопасности со стороны Вашингтона, так как он будет одной из приоритетных целей ВС РФ. Не думаю, что американцы готовы принимать решения, которые столь резко обостряют конфронтацию с Москвой», — заключил Данюк.