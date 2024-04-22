Песков: Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие США.

По словам Пескова, российские военные в случае реализации этих планов будут анализировать ситуацию и в любом случае делать всё необходимое, чтобы гарантировать безопасность России.

Ранее Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

По его словам, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «абсолютно безответственным» заявление Дуды о готовности разместить на польской территории американское ядерное оружие.