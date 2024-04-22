Песков: Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше
- РИА Новости
По словам Пескова, российские военные в случае реализации этих планов будут анализировать ситуацию и в любом случае делать всё необходимое, чтобы гарантировать безопасность России.
Ранее Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.
По его словам, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «абсолютно безответственным» заявление Дуды о готовности разместить на польской территории американское ядерное оружие.