RT в Telegram
Подпишись

Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие США

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.
Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие США
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью изданию Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал он.

По словам Дуды, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

В сентябре 2023 года Дуда заявил, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить