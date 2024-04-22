Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие США
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Об этом он сказал в интервью изданию Fakt.
«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал он.
По словам Дуды, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».
В сентябре 2023 года Дуда заявил, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.