Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие США

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

Об этом он сказал в интервью изданию Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал он.

По словам Дуды, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

В сентябре 2023 года Дуда заявил, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.