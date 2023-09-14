Президент Польши: Варшава не продвинулась в вопросе размещения ядерного оружия
- AP
Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда во время форума в городе Крыница-Здруй.
По его словам, самую большую угрозу для страны якобы представляет сосед, у которого есть ядерное оружие.
«У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает», — цитирует ТАСС польского лидера.
Дуда добавил, что в сложившейся ситуации НАТО является единственной гарантией.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что намерение Польши участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия грозит тем, что оно будет применено.