Президент Польши: Варшава не продвинулась в вопросе размещения ядерного оружия

Правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда во время форума в городе Крыница-Здруй.

По его словам, самую большую угрозу для страны якобы представляет сосед, у которого есть ядерное оружие.

«У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает», — цитирует ТАСС польского лидера.

Дуда добавил, что в сложившейся ситуации НАТО является единственной гарантией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что намерение Польши участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия грозит тем, что оно будет применено.