Медведев: размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением

Желание Польши участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия грозит тем, что оно будет использовано, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, такому развитию событий порадуются только безумцы.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».