Медведев: размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением
- РИА Новости
«Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
По его словам, такому развитию событий порадуются только безумцы.
Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».