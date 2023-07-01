Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением

Короткая ссылка
Желание Польши участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия грозит тем, что оно будет использовано, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением
  • РИА Новости

«Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, такому развитию событий порадуются только безумцы.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить