Белый дом не уточняет, обсуждает ли с Варшавой размещение ядерного оружия в Польше

Американская администрация не намерена уточнять, обсуждают ли Соединённые Штаты с Варшавой возможность размещения американского ядерного оружия на территории Польши. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — цитирует его ТАСС.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не говорит публично о развёртывании своих ядерных систем.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».