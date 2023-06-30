Белый дом не уточняет, обсуждает ли с Варшавой размещение ядерного оружия в Польше
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«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — цитирует его ТАСС.
Кирби подчеркнул, что Вашингтон не говорит публично о развёртывании своих ядерных систем.
Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».