Косачёв назвал безответственным заявление о готовности Польши разместить ЯО США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «абсолютно безответственным» заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

«Данное заявление, с моей точки зрения, абсолютно безответственно. Да, действительно, американцы размещают ядерное оружие за пределами собственной территории, и, с моей точки зрения, делают это в масштабах, которые абсолютно не соответствуют задачам поддержания ядерного баланса», — отметил собеседник RT.

По его мнению, для России это будет означать только одно — необходимость осуществления мер, которые бы гарантировали национальную безопасность страны даже при таком неблагоприятном сценарии развития событий.

«Никаких прямых потребностей в том, чтобы реализовывать этот план, нет ни у Польши, ни у Соединённых Штатов Америки. В этом нет никакого сомнения. Это будет просто очередной акцией устрашение всех, кто для Соединённых Штатов Америки и для Польши считается противниками и врагами», — заключил Косачёв.

Ранее Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

По его словам, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».