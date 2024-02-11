«Предпочитают игнорировать реальность»: как на Западе оценили интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Люди в странах Запада задумаются, прав ли президент России Владимир Путин или нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отмечают аналитики, в условиях тотальной информационной блокады интервью Путина смогло прорваться к европейской и американской аудитории и вызвало самые разные реакции. При этом западные политики по-прежнему предпочитают игнорировать реальность, подчёркивают эксперты.

Западная аудитория задумается, прав президент России Владимир Путин или нет, после просмотра его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь российского лидера в комментарии ТАСС. При этом, по словам Дмитрия Пескова, стремительный рост просмотров на Западе интервью Путина вовсе не означает поддержку, но даёт возможность быть услышанными.

«Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах российского президента, что в пропагандистском плане крайне сложно противостоять Соединённым Штатам.

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«Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, что к этому моменту только на странице Карлсона в соцсети X интервью набрало уже больше 180 млн просмотров.

При этом реакция официальных лиц США на слова Путина похожа на настоящую истерику, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Известия».

«Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. Вот посмотрите, у них же случилась истерика. Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: «не смотрите», и «пусть американский журналист не берёт интервью», — отметила Захарова.

Палитра западных мнений

Не обошли стороной интервью российского президента представители европейского истеблишмента. Большинство из них выдало ожидаемо негативную реакцию на диалог Путина с американским журналистом.

Так, во время брифинга 9 февраля представитель европейской внешнеполитической службы ЕК Набиля Массрали назвала интервью российского президента манипуляцией и пропагандой.

«Мы сожалеем, что Путину в принципе была предоставлена платформа для манипулирования и распространения пропаганды», — заявила Массрали.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

Позднее, находясь в Вашингтоне, интервью Путина раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявив, что оно якобы «высмеивает реальные действия России на Украине» и рассказывает «абсурдную историю о причинах этой войны». Однако никаких аргументов в пользу своих заявлений Шольц не привёл.

В тот же день, комментируя слова президента России об отсутствии территориальных претензий к Польше, высказался и министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Во время брифинга он заявил, что эти слова «не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот» и Варшава будет делать всё, чтобы подготовиться к «разным ситуациям» и повышать обороноспособность своей страны.

Такую реакцию руководителей западных стран вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха назвал «истерикой западных либералов». По его словам, это только подтверждает «как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию».

В то же время лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен отметил в подкасте TNT Radio, что Путин «очень и очень тщательно» подошёл к рассказу об украинском конфликте, что на Западе «редко получают» от своих СМИ.

В свою очередь, глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что интервью российского президента американскому журналисту стало прорывом информационной блокады Запада.

«Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», — сказал он в комментарии ТАСС.

«Сложно исказить смысл»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, в целом на Западе мнения политиков относительно интервью Путина разделились на несколько групп: восхищённых, несогласных и пытающихся представить сказанное российским президентом как очередную причину для противостояния России и наращивания оборонного потенциала. При этом, как считает политолог-американист Малек Дудаков, последние две группы пытаются критиковать интервью российского лидера, поскольку им невыгодно, чтобы слова Владимира Путина были услышаны и поняты общественностью на Западе.

«Дело в том, что по обе стороны Атлантики не заинтересованы, чтобы слова Путина об украинском конфликте дошли до западной аудитории. Ведь тогда им станет понятно, что проблема не в России, а в самом Западе, который много раз торпедировал мирные переговоры и вряд ли сейчас рассчитывает на их проведение, учитывая, как много вложил денег, оружия и политического капитала в украинский кейс. Успешное разрешение конфликта похоронит политические карьеры многих, включая Байдена и Шольца, которые на этом активно пиарились», — отметил Дудаков в комментарии RT.

Однако, по словам эксперта, на Западе есть думающие люди, способные понять слова российского лидера и «оценить их по достоинству».

«Многие несистемные политики и справа, и слева восприняли интервью Путина более чем позитивно. Кроме того, ещё до его публикации соцопросы в США свидетельствовали, что большинство американцев уже устали от того, что Вашингтон накачивает Киев оружием, и всё чаще выступают против этого. Поэтому слова Путина падают на благодатную почву, и я вполне допускаю рост изоляционистских настроений после интервью, в котором главной задачей российского президента было доступно и подробно объяснить западной аудитории контекст, приведший к конфликту на Украине», — сказал Дудаков.

Аналитик также считает, что стремительный рост просмотров интервью Путина действительно подтверждает прорыв информационной блокады на Западе.

«Любой человек в мире может увидеть его на разных платформах. И одна из особенностей этого интервью заключается в том, что его сложно разрезать на куски и исказить его смысл», — подчеркнул Дудаков.

Интервью Путина смогло прорваться к западной аудитории и вызвало самые разные реакции, но никого не оставило равнодушным, считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. При этом он обратил внимание на вопросы Такера Карлсона, которые, по мнению аналитика, были сформулированы «с позиции американоцентризма».

«Несмотря на то что Карлсон является независимым журналистом, каких не так много в США, он всё же излагает идеи, которые транслируются в СМИ на Западе. В частности, он интересуется, почему Россия не спешит на поклон к Вашингтону с просьбой о мире на Украине. И тут красной нитью проходит идея, что будто бы существует только один центр силы, с которым все должны договариваться, — отметил аналитик в комментарии RT. — И Такер очень удивился, когда Путин сказал, что точно не помнит, когда он последний раз разговаривал с Байденом. Даже такой талантливый журналист находится в плену тех иллюзий, которые существуют в США».

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов прокомментировал негативную реакцию Шольца.

«Когда канцлер ФРГ критикует слова президента России, называя их абсурдными, он, по сути, дискредитирует себя как политика, поскольку не приводит никакой аргументации. Шольц пытается противопоставить фактам, изложенным российским лидером, пустые, крайне популистские заявления, нацеленные на его ядерный электорат, которого становится всё меньше», — отметил Семибратов в беседе с RT.

Что же касается позиции Польши относительно интервью Путина, в Варшаве намеренно продолжают «раскручивать образ России как врага», отметил Семибратов.

«Польские власти пытаются превратить российскую угрозу в свой национальный бизнес, продавая американцам возможность для размещения своих военных баз и под это дело наращивая численность польской армии и её возможности», — считает эксперт.

По мнению доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, реакция Варшавы, Вашингтона, Брюсселя и некоторых других западных игроков на интервью Путина говорит о том, что все они «по-прежнему предпочитают игнорировать реальность».

Президент России Владимир Путин на интервью с Такером Карлсоном

© Kremlin Pool/Global Look Press

«Благодаря интервью российского президента западные зрители впервые за долгое время получили возможность выбраться из своего информационного пузыря, который изолирует их от альтернативных точек зрения на происходящие в мире события. При этом Путин не пытается переубедить западную публику, он лишь последовательно озвучивает тезисы, хорошо знакомые внутренней аудитории РФ, но так, по всей видимости, и не дошедшие до многих на Западе. Ведь их СМИ не дают своей аудитории возможности ознакомиться с позицией России, глубоко осмыслить её и сделать правильные выводы», — заключил эксперт.