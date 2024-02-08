«Зашкаливающий резонанс»: как западные СМИ отреагировали на интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал зашкаливающим резонанс вокруг интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Ранее западные СМИ обрушились с критикой на американского журналиста, после того как он в Москве пообщался c президентом России. Американские и европейские медиа попытались уличить Карлсона в симпатиях к руководству РФ и обвинили его в подыгрывании «пропаганде Кремля». По мнению аналитиков, такой ажиотаж может лишь подогреть интерес к интервью у западной аудитории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал зашкаливающим резонанс, который получило интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

«Интервью с Путиным — это событие, которое вызвало особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране... Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий. Очевидно, что это интервью, которое ждут, которое будут читать и анализировать не один день», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что Карлсон не нуждается в защите Москвы от нападок на него со стороны западных СМИ и отдельных политиков.

«Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов, в Соединённых Штатах звучат и вменяемые голоса... Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства», — заключил Песков.

Дмитрий Песков

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Напомним, 6 февраля находившийся в Москве Такер Карлсон официально анонсировал интервью с президентом РФ. Публикация записи беседы с российским лидером ожидается 9 февраля в 02:00 мск. Однако ещё до премьеры интервью вызвало шквал негативных откликов в западных СМИ.

Так, газета The Washington Post опубликовала на эту тему несколько материалов с критикой в адрес американского журналиста.

«Карлсон часто вторил пропаганде Кремля о войне России с Украиной, критикуя... Владимира Зеленского и выступая против выделения США военной помощи Украине», — говорится в одной из заметок газеты.

Помимо этого, обозреватели издания предположили, что Кремль пытается наладить контакт с республиканцами.

«Решение Кремля дать согласие на интервью показало, что Путин заинтересован в налаживании связей с разрушительным элементом в Республиканской партии из числа сторонников идеи «Вернём Америке былое величие». Оно также, по-видимому, отражает надежду Кремля на возвращение Дональда Трампа на пост президента и на то, что республиканцы продолжат блокировать военную помощь США Украине», — пишет The Washington Post.

Тему якобы предпринимаемых Москвой попыток установить контакт с республиканцами отработала и газета The New York Times. Её авторы усмотрели в интервью признак, что российский лидер хочет напрямую обратиться к американским консерваторам, пока помощь Киеву от США находится в подвешенном состоянии. Кроме того, интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США, пишет издание.

В схожем ключе высказался и ведущий MSNBC Джо Скарборо. По его мнению, Карлсон «переметнулся на другую сторону».

«Теперь Республиканская партия оказывает услуги Владимиру Путину в палате представителей, и тот, кого мы знаем (кого мы знали), переметнулся на другую сторону и оказывает услуги Владимиру Путину, критикуя западных журналистов и как бы говоря: «Если бы только западные журналисты приехали сюда и хотя бы попытались честно рассказать о войне», — приводит его слова The Hill.

При этом Скарборо заявил, что западные журналисты, которые «пытались честно рассказать» о событиях на Украине, теперь находятся «в ГУЛАГе».

«Предательский удар»

Ещё одной линией нападения на Карлсона в западных СМИ, отмечают аналитики, стали попытки обвинить его в симпатиях к российскому руководству. Так, газета The Washington Post в одном из своих материалов припомнила журналисту, что он называл вспыхнувший на Украине конфликт «пограничным спором» и на протяжении многих лет опровергал критику в адрес Путина.

Британский телеканал Sky News в связи с этим напомнил, что Карлсон часто «использовал Россию и Владимира Путина в своих доводах против американских левых, заявляя, что демократы делают из Москвы козла отпущения за все внутренние проблемы (США. — RT), вызванные неэффективным политическим руководством».

«В 2017 году, будучи на посту ведущего Fox News, (Карлсон. — RT) заявил, что Владимир Путин не представляет угрозы для США, и обвинил левых в том, что они считают, что российский лидер «стоит за каждой проблемой» в стране», — пишет Sky News.

В свою очередь, газета The Independent написала, что для Карлсона интервью с Путиным — «это возвращение в былую форму», так как многие годы журналист «проявлял расположение к российскому лидеру». Обозреватель издания также считает, что Карлсона активно использовали «в российской пропаганде», чтобы протолкнуть «искажённый взгляд» России на конфликт.

Тему интервью Карлсона не обошла стороной и экс-госсекретарь США, соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В эфире MSNBC она назвала Карлсона «полезным идиотом», который «как попугай повторяет всю ту ложь, которую Владимир Путин говорит об Украине».

Среди европейских СМИ с критикой Карлсона выступила также французская газета Le Monde, назвавшая интервью «предательским ударом» по Джо Байдену. По мнению журналистов издания, беседа с Путиным состоялась очень своевременно — именно тогда, когда Дональд Трамп, к которому Карлсон близок, якобы делает всё возможное, чтобы блокировать выделение американской помощи Украине.

«Можно ожидать объективности»

Негодование западных СМИ также вызвали слова Карлсона, что с начала СВО ни один западный журналист «не побеспокоился о том, чтобы взять интервью» у Владимира Путина. В связи с этим они процитировали Дмитрия Пескова, который накануне сказал, что в Кремль поступает много заявок такого плана, в том числе от западных изданий.

«Господин Карлсон не прав, но он, собственно, этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом», — пояснил Песков 7 февраля.

При этом он отметил, что в случае с западными заявками «речь идёт о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно» в освещении ситуации. Он подчеркнул, что эти СМИ занимают исключительно однобокую позицию.

Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Метцель

«Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза», — добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Такера Карлсона «контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ». При этом журналист не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию, уточнил пресс-секретарь президента.

По мнению доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, в Кремле согласились дать интервью Карлсону, потому что он «не является штатным сотрудником медиакорпораций и не обслуживает интересы антироссийски настроенных элит».

«Следовательно, от него можно ожидать объективности. Кроме того, он журналист с мировым именем, обладающий многомиллионной армией зрителей. По охвату аудитории он может сравниться с крупнейшими зарубежными СМИ», — сказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев предположил, что Карлсон, в отличие от мейнстримных западных СМИ, мог гарантировать, что интервью не будет цензурироваться.

«Ведь были уже прецеденты, когда отснятое интервью затем нарезалось в редакции по их усмотрению — фактически цензурировалось. Кроме того, в ходе таких интервью задавались подчас очень глупые вопросы, которые не отражают сути тех проблем, которые возникают между Россией и США. Карлсону дали интервью, потому что в отношении него хотя бы сохранялась надежда, что он задаст содержательный вопрос, а не будет повторять информационную мишуру», — заявил политолог в комментарии RT.

«Обвинят в работе на Кремль»

Отреагировали на новость о скором выходе интервью и в администрации Байдена.

«Не стану забегать вперёд и говорить об интервью, которого ещё не было... Не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с Владимиром Путиным... чтобы понять его жестокость», — заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вашингтон

Gettyimages.ru

© Phototreat

На этом фоне в Европе, согласно информации Newsweek, уже звучат призывы ввести санкции против Карлсона. В частности, бывший премьер Бельгии, а ныне евродепутат Ги Верхофстадт призвал Брюссель изучить вопрос о возможности установления в отношении Карлсона «запрета на поездки в страны ЕС». Он также назвал журналиста рупором Дональда Трампа и Владимира Путина.

А член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт заявил, что американский журналист «может попасть в санкционный список за пропаганду» в пользу российских властей.

Аналитики полагают, что даже в случае введения санкций ЕС они не станут большой проблемой для Карлсона.

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«Отправившись в Москву, Карлсон прекрасно осознавал, какой шквал критики он на себя навлечёт. Европейские санкции его вряд ли беспокоят. Если ЕС пойдёт на такие меры, то в очередной раз демонстративно и грубо нарушит принцип свободы прессы. Но это лишь повысит популярность Карлсона среди правых консерваторов и рядовых американцев, которые устали от диктатуры либеральных демократов», — сказал Павел Фельдман.

При этом политолог считает, что после публикации интервью нападки западных СМИ на американского журналиста лишь усилятся.

«На Карлсона обрушатся репрессивные меры западной культуры отмены. Его обязательно обвинят в работе на Кремль. Ведь записанное журналистом интервью с Владимиром Путиным ставит крест на попытках загнать Россию в информационную блокаду. Американские и европейские граждане получат возможность услышать правду из первых уст, от чего лидеров недружественных стран в буквальном смысле корёжит. Поэтому нет ничего удивительного, что они выливают ушаты грязи на Карлсона, чтобы дискредитировать как его самого, так и снятый им материал», — пояснил аналитик.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не исключил, что в будущем вашингтонские элиты попытаются отомстить Карлсону.

«Журналиста в США не будет ждать восторженная толпа. Если власти смогут его за что-то прижучить, то они это сделают. Но необязательно, что это произойдёт прямо завтра», — сказал Брутер в комментарии RT.

«Им спустили методичку, и они её тупо отрабатывают»

Стоит отметить, что на Западе звучали и иные оценки интервью Карлсона. Так, обозреватель Newsweek Майк Трэйси написал, что в то время, когда отношения между Вашингтоном и Москвой переживают не самые лучшие времена, любой уважаемый журналист, если ему предоставляется такая возможность, без раздумий должен взять интервью у Владимира Путина.

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«Но утомительно и невыносимо глупо предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в госизмене. Вероятно, это самая избитая клевета в нынешнем американском политическом лексиконе», — подчёркивает автор статьи.

При этом Трэйси сыронизировал насчёт того, что президент США Джо Байден даже американским журналистам редко даёт интервью.

«Может ли кто-нибудь представить себе, чтобы Джо Байден вообще давал интервью российским журналистам — даже до того, как отношения ухудшились после конфликта? Он почти не даёт интервью и в Соединённых Штатах!» — обратил внимание обозреватель.

Однако, отмечают эксперты, публикация Трэйси — это скорее исключение. В остальном же крупные западные СМИ были единодушны в осуждении Карлсона.

«Большинство мейнстримных западных медиа контролируется из одного управляющего центра — это Белый дом. Им спустили методичку, и они её тупо отрабатывают, причём отрабатывают крайне халтурно. Они так нервически к этому относятся, потому что цель американской администрации заключается в полной зачистке информационно-политического пространства. Они этого почти добились внутри США и их сателлитов вроде ЕС. И тут вдруг изнутри Соединённых Штатов начинается разрушение этой системы — тоталитарной монополии на истину. Отсюда и такая реакция», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

При этом аналитики полагают, что волна негатива в западных СМИ по поводу интервью Карлсона может возыметь обратный эффект.

«В современных условиях любой скандал лишь подогревает интерес аудитории к информационному продукту. Так что, борясь с Карлсоном, трансатлантические элиты, вероятно, лишь добавят просмотров этому многообещающему интервью», — резюмировал Павел Фельдман.