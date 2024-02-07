«У него позиция, которая отличается от остальных»: в Кремле подтвердили, что Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Представитель Кремля отметил, что президенту поступает множество подобных запросов, однако крупные западные СМИ «никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно». Песков добавил, что позиция Карлсона контрастно отличается от точки зрения традиционных англосаксонских СМИ, при том что она не является скорее проамериканской.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который находится в Москве.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялось ли 6 февраля интервью Путина. На уточняющий вопрос о впечатлениях российского лидера от этого разговора, представитель Кремля добавил, что журналисты сами смогут составить впечатление о беседе, когда она будет опубликована.

Песков также высказался на тему запросов от западных журналистов на интервью с президентом РФ. По его словам, поступает много заявок такого плана. В то же время, продолжил Песков, в случае со странами коллективного Запада речь обычно идёт о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах и больших газетах, которые «никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно» в освещении происходящего.

«Все эти СМИ занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл. Вряд ли от этого может быть какая-то польза», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что позиция Такера Карлсона отличается от многих западных журналистов.

«У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что Такер не делился своими впечатлениями от беседы с президентом России.

Накануне американский журналист опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) видеоролик, в котором он заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. По его словам, в проведении подобных интервью есть «определённые риски», поэтому решение обдумывалось в течение нескольких месяцев.

«Вот почему мы это делаем. Первое — это потому, что это наша работа. Мы работаем в сфере журналистики, и наша работа — информировать людей. Уже два года продолжается война, которая меняет весь мир, а многие американцы о ней не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь, в России, или в 600 милях отсюда, на Украине. Но они должны знать... У американцев есть право знать всё, что только можно, о войне, в которую они вовлечены», — сказал он.

По словам Такера, администрация Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. Он уточнил, что первый раз это произошло три года назад и повторилось в прошлом месяце (позднее в Белом доме отвергли эти обвинения).

Также по теме WSJ: интервью Карлсона с Путиным может быть опубликовано 8 февраля Интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у президента России Владимира Путина, может быть опубликовано 8 февраля.

Журналист добавил, что интервью смогут увидеть все желающие, за него не нужно будет платить, а запись будет представлена без монтажа. Кроме того, Карлсон заявил, что владелец X Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации на платформе.

Анонс интервью с Путиным, опубликованный на странице Такера в X, уже набрал более 73 млн просмотров. Между тем, Илон Маск в комментариях к одной из записей в X призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, которые выступают за арест Карлсона.

Позднее в комментарии «Известиям» американский журналист заявил, что не чувствует себя виноватым за интервью с российским лидером. «Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, мол, я предаю свою страну? Это не так, я люблю Америку», — отметил он.

По словам американского журналиста Алекса Джонса, сам Такер рассказал ему, что интервью в президентом России продолжалось два часа и вскоре будет опубликовано. Как полагает Джонс, беседа Путина с Карлсоном «войдёт в историю».

«Все цензоры (на Западе. — RT) в режиме тревоги прямо сейчас. Всё потому, что они не хотят, чтобы американцы (узнали больше. — RT)», — добавил журналист.