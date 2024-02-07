Песков: позиция Карлсона проамериканская, но она отличается от СМИ Запада

Журналист Такер Карлсон придерживается не пророссийской или проукраинской, а проамериканской позиции, при этом она отличается от точки зрения многих западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, почему глава государства Владимир Путин согласился пообщаться именно с Карлсоном, Песков отметил, что позиция журналиста отличается от остальных.

«Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она, скорее, проамериканская. Но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков добавил, что составить своё впечатление о нём можно будет после публикации материала.