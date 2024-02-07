Такер Карлсон пошутил в ответ на вопрос, побеседовал ли он уже с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон пошутил в ответ на вопрос, взял ли он уже интервью у российского президента Владимира Путина. Видео снято Ruptly.

Его спросили, записал ли он уже интервью с президентом России.

«Мы ещё не записали никакого интервью. У нас разве будет интервью?» — сказал он.

Такер Карлсон также рассказал, что собирается выпить кофе, после чего сел в машину.

Ранее Карлсон в беседе с газетой «Известия» отметил, что не чувствует себя виноватым за интервью с Путиным.

Также стало известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X.