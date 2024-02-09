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Политолог Кортунов: интервью Карлсона вряд ли кардинально изменит политику США по России

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Полина Полетаева
Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с RT назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крупным медийным событием и рассказал, повлияет ли оно на отношения США и России.
Политолог Кортунов: интервью Карлсона вряд ли кардинально изменит политику США по России
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

По мнению собеседника RT, интервью стало крупным медийным событием.

«Я не знаю последнюю статистику, но думаю, что это интервью наберёт очень большое количество просмотров», — считает Кортунов.

Однако, по его прогнозу, оно вряд ли кардинально изменит политическое отношение США к России.

«Естественно, что это не означает, что сейчас что-то изменится в американской политике. Более того, можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в Соединённых Штатах и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона. Но тем не менее, конечно, на какую-то часть западной общественности интервью может воздействовать», — добавил аналитик.

Отвечая на вопрос, последуют ли в отношении Такера Карлсона какие-либо санкции со стороны США, специалист отметил, что «всё возможно».

«Конечно, с точки зрения свободы слова в Соединённых Штатах есть соответствующие права Конституции, которые не допускают ограничений на свободу слова. Поэтому если всё-таки такие ограничения последуют, то Такер может обращаться Верховный суд с иском о нарушении его конституционных прав. Я надеюсь, что этого не произойдёт, но в нынешней ситуации возможно практически всё», — заключил Кортунов.

Ранее стало известно, что интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном в соцсети X посмотрели более 70 млн раз.

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