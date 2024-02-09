Число просмотров интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X превысило 70 млн

Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном в соцсети X посмотрели более 70 млн раз.

AP

© Gavriil Grigorov, Sputnik

По данным площадки на 11:27 мск, число просмотров достигло 70,8 млн. Ранее RT опубликовал интервью Владимира Путина с американским ведущим Такером Карлсоном, записанное в Москве.