Песков заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заранее не согласовывал вопросы для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что интервью Путина с Карлсоном в соцсети X посмотрели более 70 млн раз.