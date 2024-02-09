Песков заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон заранее не согласовывал вопросы для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — сказал он на брифинге с журналистами.
Ранее стало известно, что интервью Путина с Карлсоном в соцсети X посмотрели более 70 млн раз.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен