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Песков заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон заранее не согласовывал вопросы для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что интервью Путина с Карлсоном в соцсети X посмотрели более 70 млн раз.

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