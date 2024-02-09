Глава МО Польши — о словах Путина: обороноспособность страны будет повышаться

Варшава сфокусирована на принятии практических мер по повышению обороноспособности Польши. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий к Польше.

Заявление российского лидера прозвучало в ходе его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Путин отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Министр обороны Польши, в свою очередь, заявил, что Варшава будет делать всё, чтобы подготовиться к «разным ситуациям».

«Ничто не может усыпить [наше внимание]. Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», — цитирует польского министра ТАСС.

Сам Такер во время беседы с Путиным высказал мнение, что только идиот верит в «намерения» России нападать на европейские державы.