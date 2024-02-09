Карлсон: только идиот верит в «намерения» России нападать на страны Европы

Только идиоты верят в «намерения» России наступать на Европу, заявил журналист Такер Карлсон после того, как записал интервью с президентом Владимиром Путиным. Известный интервьюер констатировал: Россия не занимается экспансией.

«Россия не занимается экспансией своей власти. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что лжецы, управляющие Госдепом, хотят сделать его (Путина. — RT) Гитлером или японским императором, но это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире», — сказал Карлсон в дополнительном видео, снятом после интервью.

Он подчеркнул, что у России достаточно природных ресурсов, а в стране живут представители многих национальностей — управлять таким государством сложно, признал американский журналист.

Он задался вопросом, «зачем России идти на Польшу», ведь страна желает лишь безопасности на границах.

«Чтобы думать, что они собираются в Вену, нужно быть идиотом, это неправда, этому нет доказательств», — заявил Карлсон, добавив, что «профессиональные лжецы в Вашингтоне» пытаются уверять жителей Запада в обратном.

У Карлсона сложилось впечатление, что Путина «глубоко ранило» отвержение России Западом, тогда как Москва является европейским городом, и это можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.

Американский журналист также подчеркнул, что нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России уступит Крым Украине для завершения конфликта.