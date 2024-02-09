Нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта, заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Крым находился в руках России ещё в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — отметил он в видеообращении по итогам интервью с российским лидером.

Карлсон добавил, что попытки ослабить Россию не имеют смысла.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.