Лавров заявил, что русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии
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«Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские и украинцы, да и другие национальности живут там в мире и согласии», — сказал он.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.