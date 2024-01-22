Русские и украинцы живут в мире и согласии в Крыму, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН глава российского МИД Сергей Лавров.

«Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские и украинцы, да и другие национальности живут там в мире и согласии», — сказал он.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.