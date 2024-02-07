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МИД России: данные о ЯО в Британии вызывают вопрос, не готовится ли НАТО к удару

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Сообщения о возможном размещении ядерного оружия (ЯО) США в Британии вызывают вопросы, не является ли это попыткой обеспечить средства для гипотетического «первого удара» по России, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.
МИД России: данные о ЯО в Британии вызывают вопрос, не готовится ли НАТО к удару
  • РИА Новости

В интервью ТАСС он отметил, что возможное размещение ядерного оружия выглядит странным в условиях, когда британцы продолжают обладать, по их же собственным оценкам, «надёжными и достаточными» носителями ядерного оружия в виде подлодок, которые «отличаются высокой степенью живучести».

«Возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном «первом ударе»?» — сказал дипломат.

Он напомнил, что в Европе уже есть шесть объектов базирования ядерного оружия США, российские военные будут учитывать подобный провокационный шаг со стороны Великобритании и США.

Любые «разглагольствования» о необходимости в XXI веке оборонять островную Великобританию от России путём размещения там ядерных боеприпасов для бомбардировочной авиации не выдерживают никакой критики, подчеркнул собеседник.

«Если в Лондоне таким образом хотят показать, что они видят в нас реальную для себя военную угрозу, то просто абсурдно пытаться её купировать созданием из своего острова компактного и стационарного объекта, который лишь пополнит список приоритетных целей для поражения в случае серьёзного конфликта», — добавил Ермаков.

26 января британская газета The Telegraph со ссылкой на «документы Пентагона» сообщила, что Соединённые Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. По информации издания, боеголовки планируется разместить на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит. Пентагон после этого отказался подтверждать или опровергать такие планы.

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