Пентагон отказался комментировать планы разместить ядерное оружие в Британии

Пентагон отказался подтверждать или опровергать планы по размещению ядерного оружия в Британии.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, политикой США является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты уже долгие годы размещают своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам Североатлантического альянса необходимы либо огромные запасы оружия, либо свободные производственные мощности для быстрого изготовления необходимого оружия и боеприпасов.