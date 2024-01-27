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Пентагон отказался комментировать планы разместить ядерное оружие в Британии

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Пентагон отказался подтверждать или опровергать планы по размещению ядерного оружия в Британии.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, политикой США является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты уже долгие годы размещают своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам Североатлантического альянса необходимы либо огромные запасы оружия, либо свободные производственные мощности для быстрого изготовления необходимого оружия и боеприпасов.

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