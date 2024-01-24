Лавров: США давно держат ядерное оружие в пяти странах НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты уже долгие годы размещают своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

«Американцы... уже давным-давно, долгие десятилетия держат своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО, и граждане этих стран проходят обучение по применению этого ядерного оружия», — отметил Лавров.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО в Европе придётся сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.