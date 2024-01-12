AC: Европе придётся создать коллективный ядерный арсенал против России

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО в Европе придётся сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.

Об этом пишет American Conservative.

По словам Бэндоу, российская армия превосходит коллективную Европу даже без учёта ядерного арсенала России.

При этом он отметил, что собственное оружие массового поражения могло бы дать европейцам шанс против могущественной державы.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что попытки уничтожения российских пусковых установок с помощью ракет Запада будут основанием для использования ядерного оружия против такой страны.

При этом он добавил, что ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного.