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Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного
  • РИА Новости

Он отметил, что удары по военным объектам ВСУ подтверждают эффективную работу ОПК России в 2023 году.

«Причём использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал Медведев.

Ранее бойцы Вооружённых сил (ВС) России ударили по двум складам боеприпасов украинской армии за сутки.

В течение суток ВС России также поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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