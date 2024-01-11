Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного
- РИА Новости
Он отметил, что удары по военным объектам ВСУ подтверждают эффективную работу ОПК России в 2023 году.
«Причём использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал Медведев.
Ранее бойцы Вооружённых сил (ВС) России ударили по двум складам боеприпасов украинской армии за сутки.
В течение суток ВС России также поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.