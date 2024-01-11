ВС России поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что танкисты воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу Днепра.