Медведев: Россия применит ЯО в ответ на попытки уничтожить её пусковые установки
- РИА Новости
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Медведева, «отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана» заявляют, что лучший метод борьбы с Россией — уничтожение переданными западными ракетами большой дальности российских пусковых установок.
Он отметил, что «они рискуют нарваться» на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что это прямое основание для использования российской стороной ядерного оружия против такой страны.
Медведев также заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного.
9 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады, это обеспечивает стратегический баланс в мире.