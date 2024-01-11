Медведев: Россия применит ЯО в ответ на попытки уничтожить её пусковые установки

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что попытки уничтожения российских пусковых установок с помощью ракет Запада будут основанием для использования ядерного оружия против такой страны.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Медведева, «отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана» заявляют, что лучший метод борьбы с Россией — уничтожение переданными западными ракетами большой дальности российских пусковых установок.

Он отметил, что «они рискуют нарваться» на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что это прямое основание для использования российской стороной ядерного оружия против такой страны.

Медведев также заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного.

9 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады, это обеспечивает стратегический баланс в мире.