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Шойгу: Россия поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады

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Россия поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады, это обеспечивает стратегический баланс в мире, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, с учётом характера военных угроз и военно-политических рисков Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед ВС страны «ряд первоочередных и системных задач».

«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством вооружённых сил.

19 декабря 2023 года на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны российский президент заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%.

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