Путин: уровень современной техники в ядерных силах России доведён до 95%

Российский президент Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95% .

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

Как отметил российский лидер, в условиях появления новых военных рисков существенно выросла роль ядерной триады.

«В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, чёткой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведён до 95%», — сказал он.

Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

Также Владимир Путин заявил, что активность Североатлантического альянса резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из Соединённых Штатов.