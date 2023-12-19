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Путин: активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены силы из США

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Российский президент Владимир Путин заявил, что активность Североатлантического альянса резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из Соединённых Штатов.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«Резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что начинается очередной этап приближения альянса к российским границам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

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