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В Госдуме осудили заявление президента Польши о готовности размещения ЯО США

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.
В Госдуме осудили заявление президента Польши о готовности размещения ЯО США
  • РИА Новости

Депутат назвал это заявление «очень серьёзным».

«Оно потребует изменения всех существовавших до этого каких-либо стратегических отношений, которые мы строили с НАТО, с Америкой, до выхода из ряда соглашений. Это для нас элемент серьёзной угрозы. Мы должны разработать ответ на эту проблему. А Польша сильно подвергает риску себя и всё своё население», — заявил Чепа.

По его словам, заявление президента Польши также может быть попыткой оказать давление на Россию.

Ранее Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

По его словам, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

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