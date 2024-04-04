«Несёт угрозу новых войн»: российские политики и общественные деятели — о прошлом, настоящем и будущем НАТО

75 лет назад 12 государств Европы и Северной Америки подписали Североатлантический договор, которым был учреждён блок НАТО. Декларируемой целью создания альянса было «укрепление стабильности и повышение благосостояния» в регионе. Однако, по мнению экспертов, на самом деле блок НАТО был инструментом давления на Советский Союз и установления господства Запада на мировой арене. RT поговорил с российскими общественными деятелями и политиками о том, как менялась стратегия действий Североатлантического альянса на разных этапах его существования и каковы дальнейшие перспективы блока.

— 4 апреля 1949 года был создан блок НАТО. Какими были его задачи на момент создания и как они менялись? В частности, после распада Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения НАТО на восток. С какой целью это делалось?

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме РФ Адальби Шхагошев:

— Цели, которые провозглашал блок НАТО, когда он создавался вскоре после завершения Второй мировой войны, ничего общего с реальностью не имели. Как мы видим, ни Организации Варшавского договора, ни Советского Союза давно не существует, а Североатлантический альянс продолжает свою деятельность, назначив новым объектом для противостояния Россию. На самом деле НАТО — это блок, созданный не для обороны, а для агрессии. Десятилетиями он продвигал на международной арене американские интересы и создавал обширный рынок сбыта для продукции американского военно-промышленного комплекса.

Председатель совета ПИР-центра, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований НИУ ВШЭ, бывший начальник Международно-договорного управления и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Бужинский:

— НАТО создавалось как альянс, который будет на идеологической основе противостоять СССР. После распада Советского Союза, конечно, возник вопрос: «Зачем вообще НАТО нужно?» Блок стал позиционировать себя как этакий «глобальный защитник демократии». Произошли операции в Югославии и Афганистане, находящихся вне зоны ответственности НАТО. Прокатились волны расширения на восток. США решили, что они должны подмять под себя всю Европу. При этом красивые жесты в сторону России в духе «мы партнёры», «мы почти что союзники» были совершенно бессмысленными. Власти США на генетическом уровне не могут воспринимать Россию иначе как противника. Отсюда и политика расширения альянса в интересах Соединённых Штатов. Потому что НАТО — это США. Без США НАТО — просто пустышка.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

globallookpress.com

© Xinhua / Zheng Huansong

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов:

— Цель создания блока НАТО была прямо названа его основателями — противостояние Советскому Союзу. Именно «красной угрозой» американцы и британцы пугали Западную Европу и с гораздо меньшим успехом — остальной мир. Истинная цель была, конечно, не в сдерживании мифической агрессии, а в ослаблении и подчинении нашей страны, обеспечении доступа западных компаний к нашим ресурсам.

Эти цели не поменялись после распада Советского Союза. Напротив, под разговоры о поддержке демократии в России США начали ещё быстрее приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам. Одновременно они разрушали всю систему европейской и международной безопасности путём выхода из соглашений, которые предотвращали третью мировую войну.

НАТО наносит удары по Югославии, 1999 год

AP

© APTN

Исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик:

— Сам факт, что после распада СССР блок НАТО и не подумал самораспуститься, свидетельствует о том, что он изначально был предназначен не для обороны от кого-то, а для действий, направленных против нашей страны, которая только приходила в себя после разрушительной войны, да ещё и пыталась при этом оказывать помощь соседям. Поскольку Советский Союз обладал колоссальнейшим авторитетом как страна, вынесшая на своих плечах основную тяжесть войны против фашизма в Европе, то западным союзникам требовалось его дискредитировать. Поэтому против СССР была развёрнута холодная война, в которой использовались, как сегодня говорят, гибридные методы. Политическое и экономическое давление сочеталось с диверсионно-террористическим.

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:

— Фактически сам процесс создания НАТО разоблачил суть идеи тех, кто в нём участвовал. Мир ещё мыслил выводами, сделанными из фашистской агрессии, решениями, принятыми на конференциях в Ялте и Потсдаме. У людей существовала надежда на то, что удастся создать такую конфигурацию мироустройства, которая позволит избежать в будущем жестоких кровопролитных войн. И вдруг появляется блок НАТО, призванный обеспечивать безопасность группы «избранных» стран Северной Америки и Европы. Раз декларировались цели, связанные с коллективной безопасностью, Советский Союз предложил принять в альянс и его, но получил отказ. Становилось очевидно, что блок создан для действий, направленных против СССР и его союзников.

Даже когда СССР был распущен, блок НАТО не прекратил своё существование. Альянс существенно расширился, а сегодня идут разговоры о переносе его официальной деятельности за пределы Северной Атлантики, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Руководство НАТО рассматривает вариант превращения его в глобальный военный альянс, готовый вмешиваться в дела других стран по всему миру. Расширение НАТО, его постоянное вооружение, нагнетаемая им антироссийская и антикитайская истерия — всё это несёт угрозу новых войн. И весь мир выиграл бы, если бы альянс прекратил своё существование.

Также по теме «В НАТО считали себя победителями»: экс-начальник Генштаба СССР о ликвидации Организации Варшавского договора Организация Варшавского договора (ОВД) была мощным стабилизирующим фактором в масштабах Европы и всего мира, а её ликвидацию в НАТО...

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров:

— Как ни странно это прозвучит, цели и задачи не менялись. Они лишь немножко видоизменились. Цель сначала была противостоять СССР, и даже существовала мечта победить Советский Союз в прямом противостоянии. После распада СССР лидерам НАТО нужно было сокрушить Россию. Для этого они максимально продвинули границы блока к территории РФ, хотя сама Россия к их границам не приближалась. НАТО — агрессивный блок, и с каждым годом его аппетиты растут.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков:

— Блок НАТО стал инструментом осуществления давления, а в дальнейшем и ведения прокси-войн против СССР и его союзников. Он стремился нанести СССР максимальный ущерб с целью дальнейшего установления гегемонии США и коллективного Запада в мировых масштабах. Принятие в НАТО Западной Германии продемонстрировало, что блок содействует установлению в Европе реваншистских настроений. Альянс спокойно использовал в противостоянии с СССР нацистских военачальников и сотрудников спецслужб.

Когда Михаил Горбачёв пытался договориться с Западом о новой конфигурации мироустройства, ему давали гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Все эти обещания были попраны при первом же удобном случае. А Горбачёву так хотелось понравиться Западу, что он принёс в жертву важнейшие основы безопасности своей страны. Плоды этой политики мы пожинаем сегодня.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

— Создавался блок НАТО якобы для защиты Европы от советской экспансии. Но оборонительный характер альянса — миф. Изначально в основу его создания закладывалась агрессивная составляющая. И с распадом СССР и Варшавского договора (формально ведь НАТО больше не испытывало угроз от советской экспансии) агрессия только нарастала. Произошло несколько волн расширения в нарушение всех обещаний США Горбачёву не продвигаться «ни на дюйм» на восток. Очевидно, цель всего этого обмана — обеспечение доминирования коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами.

Результаты натовских бомбардировок Ливии, 2011 год

AP

© Darko Bandic

Бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский:

— Первым этапом существования НАТО была эпоха холодной войны — с 1949 по 1991 год. Он характеризовался коллективной обороной с опорой на ядерное оружие. Второй этап — после развала Советского Союза. Новую роль альянса в мире показала операция НАТО в Югославии в 1999 году.

И. о. директора Института США и Канады им. Г.А. Арбатова Сергей Кислицын:

— После окончания Второй мировой войны США и СССР осознали, что становятся стратегическими соперниками на долгосрочную перспективу. Их конкуренция носила военный, политический, экономический характер. США по итогам Второй мировой войны установили контроль над рядом европейских стран, причём не только с помощью военного присутствия, но и проводя программу активной поддержки их экономик. Важнейшими задачами самого блока НАТО были и остаются сохранение американского военного присутствия на территории Европы и поддержание контроля над американскими союзниками США.

— За последние годы альянс вырос — недавно к нему присоединились Швеция и Финляндия. Однако в США звучат призывы к ограничению финансирования блока и даже к выходу из него. Каковы перспективы дальнейшего существования НАТО?

Адальби Шхагошев:

— В долгосрочной перспективе я бы спрогнозировал раскол НАТО, связанный с институциональными противоречиями внутри блока. Стран в альянсе слишком много — более 30. Вашингтон пытается навязывать европейским странам повышение уровня военных расходов. Европейцы ведут переговоры о создании собственной объединённой армии. Одним из ключевых факторов, которые пока что держат страны НАТО вместе, является общая антироссийская политика блока. Но вряд ли членам альянса удастся продержаться вместе слишком долго на такой идеологической основе.

Учения НАТО в Румынии, 2023 год

AP

© Vadim Ghirda

Евгений Бужинский:

— Сокращение финансирования блока — это позиция не США, а Дональда Трампа лично и в меньшей степени его администрации. Трамп считает, что Европа должна платить больше. На первом этапе речь шла не менее чем о 2% ВВП. А сейчас существует модифицированная позиция Трампа: у США другие приоритеты, растёт угроза со стороны Китая, все силы нужно направлять туда, европейцам американцы дают ядерный зонтик, а остальное они делают сами. Если Трамп снова придёт к власти, это может быть очень интересное время для НАТО. Если же победит Джо Байден, всё останется как прежде.

Сергей Миронов:

— Я бы не стал возлагать больших надежд на существенное изменение политики США в отношении НАТО и России. Цели и задачи американской элиты останутся прежними вне зависимости от того, кто придёт к власти в следующем году. Именно эти военно-промышленные и финансовые круги определяют курс страны. Да, в случае избрания Трампа возможно, что союзники по НАТО возьмут на себя более существенные обязательства, чем сегодня. Но это не означает, что альянс будет настроен дружелюбно к нашей стране. Напротив, это будет попытка продолжать воевать с Россией чужими руками, в данном случае руками европейцев.

Дмитрий Новиков:

— От части республиканцев действительно звучат призывы сосредоточиться на решении внутренних проблем, не лезть в Европу и сэкономить на этом деньги. В том числе такую риторику использует Дональд Трамп. Но, став в прошлый раз президентом США, он смягчил свои позиции и ограничился постоянными требованиями к европейцам нарастить свои военные расходы до 2% ВВП. Нет никаких гарантий, что сейчас не повторится то же самое. Трамп вынужден оглядываться на всех тех, кто ведёт его к власти. А коллективное мнение американской элиты — не в пользу выхода из НАТО.

Учения НАТО в Латвии, 2022 год

AP

© Martins Zilgalvis / F64

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

— Все эти призывы не стоят ровным счётом ничего. Реальность свидетельствует о том, что НАТО расширяется, совокупный военный потенциал блока возрастает, боевые возможности увеличиваются. Степень исходящей от него угрозы становится больше.

Владимир Джабаров:

— Непосредственно военная сила блока от расширения НАТО особо не выросла. Мощь альянса — это прежде всего США и отчасти Великобритания с Францией. Остальные — скорее попутчики. Они предоставляют свою территорию, транспортные коридоры, базы. Без Соединённых Штатов НАТО утратит свои боевые возможности. А американцам надоело нести затраты за остальных членов альянса. Поэтому вопрос об их перераспределении в любом случае рано или поздно будет решаться.

Михаил Мягков:

— США будут всё больше заботиться о соблюдении своих интересов в рамках НАТО. Отсюда и требование ко всем выделять не менее 2%, по сути, «ордынского сбора» на нужды блока и обещание не защищать тех, кто этого не делает. Соединённым Штатам уже сложно содержать такую военную машину, и они пытаются переложить затраты на других членов альянса. Из-за обилия внутренних противоречий шансы долгосрочного сохранения блока практически нулевые. В ближайшие 15—20 лет мы будем наблюдать распад НАТО — или плавный, или быстрый за счёт какого-то катаклизма. Формируя образ «общих внешних врагов», западные элиты будут только оттягивать неизбежное.

Штаб-квартира НАТО

Legion-Media

© Thomas Trutschel

Сергей Кислицын:

— Пять лет назад, когда НАТО исполнялось 70 лет, многие эксперты писали, что блок находится в состоянии глубокого кризиса. И ситуация в Европе была непростая, и конфликт в Донбассе продолжался, и Дональд Трамп выступал за перекладывание на союзников части ответственности за обеспечение безопасности в регионе. Но НАТО, как и любой другой милитаристский блок, кормится от кризисов. Они его питают. И сейчас НАТО в условиях растущей конфликтности начинает выполнять свою непосредственную функцию — усиление контроля за европейскими союзниками.

Сейчас они с внешнеэкономической точки зрения предпринимают странные шаги. Например, отказываются от дешёвых энергоресурсов, которые поставляет РФ, и перекладывают свой импорт на США. Газ и нефть дорожают, соответственно, растут цены на электричество, а стартапы в сфере хай-тек в Европе не могут окупиться и перетекают в США. Идёт выкачка ресурсов, а это тоже задача НАТО. В условиях создания иллюзии внешней угрозы США усиливают контроль над европейцами. Я бы не ждал серьёзного кризиса для НАТО, пока не будет разрешён европейский кризис безопасности, а он, в свою очередь, не разрешится, пока существует НАТО. Это замкнутый круг. Чтобы перестал существовать альянс, должны произойти глубинные изменения в мышлении либо европейских стран, либо США. Пока таких радикальных решений я не прослеживаю.