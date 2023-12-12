«Исторический переход»: политики и общественные деятели — о принятии Конституции России 1993 года

30 лет назад, 12 декабря 1993 года, состоялось всенародное голосование по проекту Конституции России. В нём приняли участие более 58 млн избирателей. Свыше 58% из них поддержали проект высшего нормативного правового акта Российской Федерации. 25 декабря 1993 года Конституция РФ была опубликована и официально вступила в законную силу. За 30 лет было принято около 20 нормативных актов, вносящих поправки в её текст. Большинство из них связано с изменением названия регионов или включением новых территорий в состав России. RT поговорил с государственными и общественными деятелями об исторической роли принятой в 1993 году Конституции, её значении для развития российского социума, а также о целесообразности внесения в неё поправок.

— Каковы были причины принятия новой Конституции России в 1993 году? Как она повлияла на российское общество и государство?

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов:

— К концу 1993 года необходимость принятия Конституции была очевидной для всего общества. Россия стала из союзной республики самостоятельным государством, в котором экономика строилась на рыночных принципах и праве частной собственности, а политическая система — на многопартийности и разделении властей. В Конституции появился важнейший блок, посвящённый гражданским правам и свободам, что до сих пор имеет большое значение для развития нашей страны.

К тому же после трагического противостояния между президентом и Верховным Советом осенью 1993 года вся государственная система нуждалась в перенастройке и перезапуске. И здесь стоит заметить, что накал политической борьбы сказался на положениях основного закона, заложив в нём заметный дисбаланс между ветвями власти в пользу исполнительных органов.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой:

— В 1993 году происходило нарушение действовавшей на тот момент Конституции со стороны президента Бориса Ельцина. И это определил Конституционный суд. Существовали основания для отстранения Ельцина от должности. Но начались провокации, приведшие к государственному перевороту. Всё завершилось расстрелом здания Верховного Совета из танков. Вот в таких условиях происходила подготовка к принятию новой Конституции.

Выборы в Госдуму в 1993 году прошли 12 декабря, в то время, когда ещё действовала Конституция, в которой само существование такого органа не было предусмотрено. Проистекало это всё с одобрения США для того, чтобы установить внешнее управление над нашей страной. О каком суверенитете и о какой независимости можно было говорить? Всё сделанное Ельциным в то время было составляющими частями государственного переворота. Он просто творил всё, что ему заблагорассудится. Вот в этом контексте можно оценивать и подготовку Конституции 1993 года.

Декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов:

— После распада СССР в действующую на тот момент Конституцию России был внесён целый ряд изменений. Однако этих изменений было недостаточно для соответствия основного закона страны реалиям новой эпохи. Сложная внутриполитическая обстановка, смена экономической модели, стремление следовать принципам демократии привели к необходимости юридического закрепления новой модели общественного и государственного строя. Конституция принималась на фоне сложного политического и экономического кризиса. В Указе президента РФ от 21 сентября 1993 года №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» необходимость принятия Конституции 1993 года также обосновывалась необходимостью улучшения механизмов народовластия в условиях дисфункции системы советов как законодательной ветви власти.

Конституция РФ 1993 года, признав человека высшей ценностью, закрепив принципы демократического правового государства, основы рыночной экономики, стала фундаментом для построения нового общества и государства. Существенное развитие получили политические, экономические и социальные права граждан. Закрепление свободы экономической деятельности и многообразия форм собственности дало возможность активному развитию предпринимательской деятельности.

Расстрел Белого дома в 1993 году

РИА Новости

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:

— Появление Конституции 1993 года являлось логическим продолжением и юридическим оформлением государственного переворота, происходившего на протяжении нескольких лет. Наиболее важным событием этого государственного переворота было подписание в декабре 1991 года Беловежского соглашения, поставившего крест на существовании Советского Союза. А дальше возникла потребность в социально-экономическом и политико-правовом оформлении той ситуации, которая складывалась в бывших союзных республиках — и в том числе в России. Речь фактически шла об отказе от советской системы народовластия и о переходе от социалистического пути развития к капиталистическому.

В России в 1992—1993 годах имела место политическая неопределённость. Существовали силы, по-разному видевшие её будущее и боровшиеся между собой. И те, кто был твёрдо нацелен на формирование буржуазной модели функционирования государства, пошли на слом остатков советской системы народовластия. Ельцин попытался совершить антиконституционный разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. В связи с этим депутаты приняли решение взять власть в свои руки и в рамках своих полномочий назначили главой государства вице-президента Руцкого. Однако Ельцин сдавать власть отказался и пошёл на применение силы. Это был типичный государственный переворот, и захватившая власть команда должна была как-то легализоваться и оформить свои права. Поэтому и было в спешном порядке организовано принятие новой Конституции. Причём принята она была не в соответствии с действовавшим законом о референдуме, а по итогам некоего общественного опроса. Команда Ельцина боялась проведения полноценного референдума и не была уверена в его исходе.

С первых дней утверждения новой власти она действовала в противоречии с теми идеологическими конструктами, о которых говорила, — такими как права человека, правовое государство, демократия. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем в лихие 90-е, когда проводилась приватизация и реализовывались другие откровенно антинародные решения.

Олег Румянцев, бывший народный депутат, ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ:

— Новая власть обязана была выполнить обещание, данное ещё в июне 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР: принять новую Конституцию России как демократического правового федеративного и республиканского государства. Она была принята для развития законодательства, общественных отношений, обеспечения гражданского мира и согласия.

В результате выстроена новая система институтов и органов власти суверенного государства. Но вот нового качества отношений между государством и обществом на деле так и не возникло. Конституция пока не смогла обеспечить условия для свободной солидарности граждан, их равноправия перед законом и судом, подотчетность власти, общественный и парламентский контроль за перегибами и злоупотреблениями.

Борис Ельцин в ходе событий 1993 года

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, в 1990-е годы — сотрудник ФСБ РФ:

— Принятие Конституции в 1993 году было необходимой мерой в связи с острым политическим кризисом и возникновением в стране системы фактического двоевластия. Президент и парламент блокировали нормальную работу друг друга. История с расстрелом парламента была очень тяжкой, хотя, возможно, события тех дней уберегли нас от дальнейшего развала страны. Конечно, то, что происходило затем с 1993 по 1999 годы, сложно назвать удачным периодом для России. Ельцин был слаб, управление государством фактически перешло к группе олигархов, шло разграбление страны — в частности, приватизация крупных отраслей экономики. Но всё же целостность государства сохранилась.

Заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Томсинов:

— Чтобы оценить Конституцию, необходимо понимать предпосылки к её принятию. Дело в том, что в 1993 году существовал практически неразрешимый конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти. Был необходим либо роспуск Верховного совета, либо уход в отставку президента. Но поскольку обе стороны отказались отступать, всё это вылилось в вооружённый конфликт. Был расстрелян парламент. Это стало тяжким преступлением против государства со стороны Ельцина. Погибло много молодых людей. Причём эти события, по сути, так и остались не расследованными. Исполнительная власть после завершения острой фазы конфликта сделала для себя ряд выводов. Во-первых, республику преобразовали в суперпрезидентскую, чтобы исключить подобные конфликты в будущем. Во-вторых, предстояло тотальное разграбление государственного имущества, а группировка, захватившая власть после развала СССР, понимала, что прежняя Конституция будет этому мешать.

Таким образом, принятие в 1993 году нового основного закона прикрыло преступление Ельцина и обеспечило легализацию разграбления страны. Причём, мы не знаем до конца, на самом ли деле за неё проголосовали. Где гарантии, что голоса людей подсчитали тогда правильно? Результаты референдума фактически было невозможно проверить.

Голосование за проект Конституции РФ

РИА Новости

Политический аналитик Сергей Станкевич, в 1993 году — советник президента России по политическим вопросам:

— В России происходила демократическая революция, исторический переход от советской империи к российской республике. Этот переход нужно было зафиксировать в Конституции. В неё необходимо было внести новую экономику и новую политическую систему. Без новой Конституции страна не смогла бы подняться на ноги в условиях острого конституционно-политического кризиса, когда команда президента Бориса Ельцина проводила перемены, а консервативные силы, сосредоточенные в составе Съезда народных депутатов, препятствовали происходившим изменениям. Стороны не могли договориться между собой, и конфликт принял непримиримый характер. Произошла трёхдневная гражданская война на улицах Москвы, и команда президента победила. Принятая 12 декабря Конституция сыграла огромное значение. Именно благодаря этому основополагающему закону в России появилась демократическая республика со всеми необходимыми атрибутами: президентом, парламентом, законодательством, ориентированным на построение рыночной экономики. Был реализован новый государственный проект, адекватный XXI веку. Россия вышла на новый магистральный путь.

Декан ВШТ МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, в 1990-е годы — главный редактор «Независимой газеты»:

— Я считаю, что существующая Конституция не подходит стране под названием Россия, и многократно говорил об этом. Уверен, что рано или поздно мы придём к новой. Но всё-таки нужно помнить, в каких условиях принималась действующая Конституция — а именно в условиях гигантского политического кризиса, расстрела из танков здания законного парламента.

Новая конституция многим, и мне, в том числе, не нравилась, но следует признать, что в тех условиях, она поспособствовала выходу страны из кризиса. Сам факт её принятия, я не говорю в данном случае о содержании, стабилизировал политическую ситуацию в государстве. Пусть и не самый удачный, но это был путь выхода из кризиса. Жизнь общества была налажена. К тому, что Россия стала президентской республикой, у меня лично претензий нет. Стабильность в стране была подорвана кризисными явлениями 1998—1999 годов, но полностью восстановилась после перехода власти к Владимиру Путину. Поэтому, хотя само содержание Конституции мне и не нравится, бессмысленно спорить с тем фактом, что определённую позитивную роль в нашей истории она всё же сыграла.

Конституция РФ

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, в 1993 году — главный редактор газеты московских профсоюзов «Солидарность»:

— Объективные предпосылки к принятию новой Конституции, определённо, существовали. В основном законе необходимо было закрепить свободу вероисповедания, частную собственность, рыночную экономику. К ускорению этого процесса подталкивал политический кризис 1993 года. Парламент в тех условиях был уже неработоспособен, а прежняя Конституция превратилась в механизм политической борьбы. В неё регулярно вносились поправки, использовавшиеся в политическом противоборстве. Необходимость в замене назрела.

То, как осуществлялся переход к новой Конституции, конечно, вызывает много вопросов. Президент распустил Съезд народных депутатов неконституционным указом, парламент расстреляли, а его руководство подверглось аресту, в стране сложилась ситуация единовластия Бориса Ельцина. Новые органы власти избирались, когда сами правила их избрания ещё не были утверждены народным голосованием. Тем не менее большинство граждан пришли на референдум и проголосовали за Конституцию. С моей точки зрения, это было голосование прежде всего против гражданской войны, за спокойное развитие страны. Может быть, кто-то критиковал Конституцию, был не согласен с теми или иными её положениями, но при этом все понимали, что необходим документ, который будет стоять над партиями, над их идеологиями, над противостоящими лагерями.

Конституция стала краеугольным камнем для всех ответственных политических сил. Она определила президентскую модель, что абсолютно соответствует политическим традициям в России. Мы — страна сильного политического лидерства. В данном случае Конституция выразила и легализовала объективно существовавшую реальность. Причём, была предложена такая модель, при которой лидера определяла не правящая верхушка, а весь народ.

Голосование за поправки к Конституции в 2020 году

РИА Новости

— Почему в 2020 году возникла необходимость внесения в Конституцию поправок и какое значение они имели в общественно-политическом развитии российского социума? Возможно ли внесение в основной закон государства новых поправок в обозримом будущем?

Сергей Миронов:

— Спустя четверть века после принятия возникла необходимость внесения серьёзных корректив, в связи с тем, что многие принципы, получившие отражение в Конституции, не выдержали проверки временем. Это, прежде всего, касалось миражей глобализации и отстранения государства от решения социальных проблем. В этой связи в 2020 году были приняты поправки в основной закон, направленные на укрепление суверенитета страны и закрепление социальных гарантий, в том числе гарантии индексации пенсий, внесённые в Конституцию нашей партией. Повысилась и роль Госдумы в системе государственной власти. Полагаю, что эти подходы будут реализованы в дальнейшей работе по совершенствованию Конституции. В первую очередь это касается пересмотра положения об отказе от государственной идеологии: по этому вопросу сложился определённый консенсус, и я убеждён, что такая поправка будет принята.

Вадим Виноградов:

— Одной из особенностей Конституции 1993 года является устойчивость и особый порядок внесения в неё изменений. В то же время, общественные отношения эволюционируют, меняется их форма и содержания, и основной закон не должен оставаться в стороне от этих изменений. Поправки к Конституции РФ 2020 года расширили регулирование духовных, нравственных, экономических отношений, что явилось ответом на соответствующие общественные запросы. Ряд общественных отношений признаётся особо значимыми для решения задач государства, в том числе для защиты национальной конституционной идентичности, уточнения мировоззренческих ориентиров государственной деятельности по отношению к обществу и личности.

Внесение изменений в Конституцию производится в определённом порядке, что обуславливает её стабильность. Вместе с тем, Конституция — это не священная книга, её можно изменять и пересматривать. Есть суверен — многонациональный российский народ, который непосредственно или через своих представителей может изменять текст Конституции. Это необходимо для того, чтобы Конституция как основа всей политической и правовой системы не становилась консервантом общественного развития.

Таким образом, нельзя исключить принятие дальнейших поправок, но для этого должны сформироваться особые условия. Кроме того, проблема изменения Конституции находится не в правовой, а в политической сфере — это вопрос политической воли и её реализации.

Конституция РФ в редакции 2020 года

РИА Новости

Дмитрий Новиков:

— Что касается поправок 2020 года, то КПРФ не поддержала их в том виде, в котором они были предложены. Дело не в том, что мы считали Конституцию хорошей, наоборот, КПРФ изначально выступала против ельцинского основного закона. Но мы выступаем за решительное реформирование существующей конституционной системы, а реформа 2020 года не покушалась на многие фундаментальные принципы. Например, речь в поправках шла об укреплении суверенитета, об отмене приоритета международного права над российским законодательством. Эта поправка была внесена, но старые основы фактически сохранились в первых главах, которые не подлежат изменению. Поэтому КПРФ выступает за принятие новой конституции, у нас есть соответствующий проект. В нём расширяются демократические права и фиксируются социальные гарантии, достигнутые Россией в ходе её развития в ХХ веке.

Олег Румянцев:

— Первый блок поправок, о солидарности, семье, социальных гарантиях и целостности государства, содержал важные дополнения к системе общезначимых конституционных ценностей.

Главная задача сегодня — обеспечить прямое действие и непосредственное применение норм Конституции лицами, принимающими решения, судами, хозяйствующими субъектами и самими гражданами. Это путь к конституционной нормальности уже сейчас. Осмотрительное развитие норм Конституции — задача на обозримую перспективу.

Владимир Джабаров:

— С 2000 года, когда президентом стал нынешний глава государства, шаг за шагом началось восстановление справедливого распределения благ, установилось политическое единство. Поэтому Конституция 1993 года как бы её не критиковали, сыграла свою позитивную роль. А поправки 2020 года её удачно дополнили. Слишком часто менять основной закон не стоит, из этого не получится ничего хорошего.

Голосование за поправки к Конституции в 2020 году

РИА Новости

Владимир Томсинов:

— Если говорить о самой Конституции, то её главное предназначение должно заключаться в охране общественных устоев, охране человечности.

То, что в Конституцию в 2020 году специально ввели, к примеру, запрет нарушения территориальной целостности — совершенно верно. Любые переговоры о передаче нашей территории кому-либо — это тяжкое государственное преступление. Также мы сегодня вынуждены закреплять в Конституции такую очевидную истину, что брак — это союз мужчины и женщины. Остальные поправки 2020 года носили, скорее, технический характер, и острой необходимости в их принятии я не видел.

Сергей Станкевич:

— Что касается изменений 2020 года, то важнейшими из них были дополнительные социальные гарантии. Полезными новшествами были упоминания о русском народе, как государствообразующем, и о русском языке. Остальные же поправки просто отражали текущую политику. В любом случае, Конституция — это не мёртвый документ. Жизнь идёт, всё изменяется. Какие поправки, принятые на основании народного волеизъявления будут приживаться, а какие отпадут, покажет время.

Андрей Исаев:

— Конституции уже в 1993 году провозглашала социальное государство, но у нас фактически эта запись долгое время оставалась только на бумаге, так как минимальный размер оплаты труда в определённый момент составлял менее трёх долларов США. Чтобы исправить все эти перекосы, президент предложил внести в 2020 году в Конституцию изменения. Народ их поддержал. Социальное государство наполнилось реальным смыслом и реальным значением.