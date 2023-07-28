«Стало основой будущей великой России»: историк Сергей Перевезенцев — о Крещении Руси

28 июля в России отмечают День Крещения Руси. По мнению историков, это событие сыграло эпохальную роль в судьбе России и существенно повлияло на этногенез русского народа. Сопредседатель правления Союза писателей России, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев в интервью RT рассказал о том, что науке известно о Крещении Руси и как это событие отразилось на истории нашей страны.

— Как и при каких обстоятельствах началось распространение христианства на Руси до официального Крещения? Что тормозило этот процесс, а что, напротив, способствовало ему?

— Если внимательно читать древнерусские источники, то становится ясно, что первые христиане в Киеве появились где-то в 40-е годы Х века, то есть примерно за 50 лет до официального принятия Русью христианства. Согласно «Повести временных лет», в Киеве существовала христианская община и более того — даже соборный храм Пророка Ильи. А это означает, что, видимо, были ещё какие-то другие христианские храмы. Затем, как известно, христианство приняла княгиня Ольга, бабушка будущего крестителя Руси Владимира Святого. Она поощряла развитие христианской веры, строительство храмов. Таким образом, в принципе, начало христианизации Руси — это середина Х века. До этого времени каких-то установленных фактических данных нет.

Что могло способствовать распространению христианства? Ну, как всегда, воля властей. Во всех странах христианство, с одной стороны, приходило через сердца подвижников, а с другой — усилиями правителей, которые осознавали значимость христианской веры для будущего своих народов. Вот и в нашем случае, видимо, поначалу появляются христианские подвижники, а затем усилиями княгини Ольги начинается утверждение христианской веры.

Мешали этому, конечно, традиционные языческие верования. Славяне всегда с трудом отказывались от них. Существует исторический пример балтийских славян, живших на севере Германии в X—XI веках. Их соседние немецкие католики крестили несколько раз, но они возвращались к своим верованиям снова. В связи с этим произошло несколько войн между балтийскими славянами и немецкими рыцарями. На Руси такого сопротивления не было, но и восточные славяне сначала с трудом принимали христианскую веру.

Во времена правления Святослава Игоревича и в ранние годы правления Владимира её поддерживать перестали. Более того, мы знаем, что Владимир Святославович в 70-е годы Х века установил так называемый пантеон — поставил на одном капище идолы языческих богов, которым поклонялись различные славянские племена, входившие в его державу. В центре этого капища он поставил идол воинского бога Перуна и попытался утвердить некий общий языческий культ. Но из этого ничего не получилось.

Крещение князя Владимира, фреска Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве

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— Каковы были исторические предпосылки для Крещения Руси? Как и почему князь Владимир пришёл к такому решению?

— Для введения христианства на Руси князем Владимиром было несколько причин. Главный, духовный фактор установления новой веры на Руси был связан с тем, что языческие верования не обеспечивали духовного единства народа. Кстати, в судьбе балтийских славян противостояние христианизации сыграло трагическую роль. Дело в том, что у каждого из их племён были собственные божества, и в середине XI века между ними разыгралась настоящая религиозная война из-за выяснения, чей бог главнее. В эту войну были вовлечены соседние германские народы. В итоге вышло так, что, отказавшись от принятия единой веры, балтийские славяне не смогли объединиться против наступления на них немецких государств. Балтийские славяне проиграли эту войну и были физически уничтожены.

Похожим путём могла пойти и русская земля. Например, в пантеоне Владимира почему-то не оказалось такого популярного среди восточных славян бога, как Велеса, или Волоса. Капище этого бога киевляне отдельно возвели на Подоле. То есть в этих событиях уже просматривалась какая-то религиозная рознь. Поэтому могло произойти то же, что и у балтийских славян.

Мудрость князя Владимира проявилась в том, что он увидел опасность в религиозной розни среди своих подданных. Видимо, он понял, что необходимо нечто, объединяющее славян, а не разделяющее их. Такую объединяющую функцию и смогла выполнить христианская вера. Это исторически установленный факт, что во многом благодаря духовному единству через определённый промежуток времени из разноплеменной и даже разноэтнической среды, находившейся в подчинении киевских князей, родился тот самый русский народ, который в дальнейшем построил великую державу и до сих пор является государствообразующим народом нашей страны.

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— Какие события предшествовали крещению князя Владимира? При каких обстоятельствах он был крещён?

— В источниках, которые сохранили нам рассказ об этих событиях, очень много противоречий. В них можно найти как минимум три версии даже относительно места крещения самого Владимира: Киев, княжеская резиденция Василев и Херсонес — Корсунь. Наиболее известная версия — это Корсунь. До сих пор дискуссионна и сама дата крещения. Общепринятая дата — 988 год — с научной точки зрения достаточно условна. Существует много вопросов: произошло ли именно в этом году крещение киевлян, какой вариант христианских верований лежал в основе раннего русского христианства?

Обычно говорят, что христианство пришло из Византии, но в византийских источниках в этом вопросе есть пробелы. Неизвестно, появился ли сразу на Руси митрополит. В общем, существует масса научных проблем, но в целом, чтобы понять суть произошедшего, нужно обратиться к рассказу о выборе веры из «Повести временных лет».

В Киев к князю были приглашены представители различных религиозных направлений: западного христианства (католицизма как такового, напомню, в то время ещё не существовало), иудаизма, ислама, а также философ, представлявший восточное христианство. Этот философ развернул перед Владимиром некую завесу, то есть, как мы понимаем, написанную на полотне переносную икону, на которой был изображён, судя по всему, Страшный суд, и объяснил Владимиру суть христианского вероучения. Завершая объяснения, он спросил у князя: «С кем хочешь быть ты — с грешниками в аду или с праведниками в раю»? На что Владимир ответил: «Да, праведником в раю хорошо». Получается, что в основе крещения самого Владимира, как в Евангелии, было слово. Философ побудил князя принять христианство в восточном обряде. В основе крещения лежала христианская проповедь.

— Как происходило официальное Крещение Руси? С какими сложностями столкнулся при этом князь Владимир?

— Как уже говорилось выше, утверждение новой веры среди славян проходило непросто. Крещение не было каким-то одномоментным событием. Если верить «Повести временных лет», в Херсонесе Владимир крестился сам, крестил сыновей и часть дружины. А когда он вернулся в Киев, привезя туда из Херсонеса ряд важнейших христианских реликвий, включая часть мощей Папы Римского Климента, то решил крестить киевлян. Горожан призвали прийти на реку Почайну. В её водах киевлян крестили священники, приехавшие вместе с Владимиром. И с этого события начался непростой процесс христианизации Руси.

Крещение Ольги в Царьграде, миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

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— Насколько быстро укоренилось христианство на Руси? Справедливы ли утверждения о том, что среди восточных славян длительное время в значительных масштабах существовало двоеверие? Или народ воспринял новую веру практически сразу, а элементы язычества после официального крещения носили лишь маргинальный характер?

— В восточной традиции не существовало применения принципа силы при крещении. Это допускала западная традиция, в которой существовали многочисленные воинские ордены, но не восточная. Из-за отсутствия насилия христианство на Руси утверждалось постепенно, неторопливо. В различных регионах Руси христианизация проистекала по-разному. Всё-таки в конце Х века это была достаточно разнородная страна. Между славянскими племенами существовали определённые противоречия.

Единовременно были крещены киевляне, а в дальнейшем процесс стал проходить сложнее. Погибли несколько значимых для русской христианской истории проповедников. Например, в земле вятичей был убит язычниками монах Киево-Печерского монастыря Кукша. В Ростове были свои жертвы среди христианских проповедников. Языческие верования уходили с трудом. Но постепенно народ воцерковлялся, принимал христианство как своё, родное.

При этом я бы не сказал, чтобы существовало какое-то полноценное двоеверие — это достаточно условный термин из советской историографии. Уже в середине XI века христианство на Руси было очень развито и имело огромное значение. Благодаря князю Владимиру и его сподвижникам оно стало основой будущей великой России и будущих величайших традиционных ценностей российского народа. Конечно, мы знаем, что даже в начале XIII века какие-то языческие элементы сохранялись. Но со временем они ушли. Определённую роль в этом процессе сыграло монгольское нашествие. Стало понятно, что без единой веры нет единого народа.

Крещение русов, миниатюра из Московского списка 1345 года среднеболгарского перевода хроники Константина Манассии

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— Как изменилась Русь после крещения? Какова была историческая и цивилизационная роль решения князя Владимира?

— Во-первых, в приобщении ко Христу родился сам русский народ. Он возник не из сугубо семейных или этнических связей, а в единой вере. Во-вторых, на Русь пришла великая христианская культура. Уже в XI веке на Руси создаётся «Слово о законе и благодати» — уникальное христианское сочинение мирового значения. Мы уже не говорим о строительстве храмов, об иконописи. Эта великая культура озарила собой Русь, став основой русской культуры. Но самое главное — христианство подарило нашим предкам понятие о смысле жизни, потому что именно в христианстве смысл человеческого бытия раскрыт в полной мере.

И наконец, именно христианство подарило нам понятие «русский мир». Впервые это словосочетание появляется в середине XI века. В «Слове об обновлении Десятинной церкви» говорится, что святой Климент принёс великое знание о христианстве не только в Херсонес, но и всему русскому миру.

С тех пор это понятие существует на протяжении почти 1000 лет. И сейчас мы с вами продолжаем то самое созидание, которое начал Владимир Креститель.