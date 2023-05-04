«Радел за национальные интересы»: 910 лет назад Владимира Мономаха призвали на великокняжеский престол

910 лет назад на русский великокняжеский престол был призван Владимир Всеволодович Мономах. Он стал одним из самых ярких и знаменитых правителей Руси. Мономах устранил половецкую угрозу, ограничил влияние на жизнь народа могущественных ростовщиков и приложил огромные усилия для централизации Древнерусского государства. Кроме того, он вошёл в историю как один из самых образованных правителей Руси, став автором выдающегося литературного произведения «Поучения детям».

4 мая 1113 года жители Киева призвали занять русский великокняжеский престол Владимира Всеволодовича Мономаха. Он стал одним из последних киевских правителей, при которых Древнерусское государство сохраняло относительное единство. Кроме того, Владимир Мономах на долгое время устранил половецкую угрозу, снизил влияние на жизнь народа ростовщиков и укрепил влияние Руси на международной арене.

«Непростое время»

Владимир Мономах был внуком великого князя Ярослава Мудрого и сыном великого князя Всеволода Ярославича. Матерью Владимира была родственница (согласно наиболее популярной теории, дочь) византийского императора Константина IX Мономаха.

Владимир родился в 1053 году. Точный день его рождения историкам неизвестен. При жизни своего отца он был наместником в Ростове, Турове, Смоленске, а также черниговским князем.

По словам историков, ещё в молодости Владимир Мономах зарекомендовал себя как прекрасный полководец, совершивший по поручению старших представителей династии (отца и дядей) ряд успешных походов в соседние страны.

Всеволод Ярославич умер в 1093 году. Бороться за великокняжеский престол своего отца Владимир не стал. По одной версии, он добровольно решил соблюсти принцип передачи власти старшим родственникам, согласно другой — его не хотели видеть великим князем киевские бояре. Владимир Мономах вернулся в Чернигов, а чуть позже стал переяславским князем.

Как отмечают историки, после смерти Всеволода Русь была охвачена жестоким военно-политическим кризисом. Резко обострились распри между различными княжествами и активизировались половецкие набеги.

План средневекового Киева из книги Закревского Н. В. «Описание Киева», 1868 год

© Wikimedia commons

«Дальнейшую популярность Владимира Мономаха в значительной мере предопределило то, как он повёл себя в это непростое время. В отличие от многих других князей, погрязших в дрязгах и приглашавших половцев для борьбы с родственниками, Владимир проявил себя как патриот, думающий о будущем всей Руси в целом», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам эксперта, Владимир Мономах инициировал масштабные походы против половцев, первый из которых, предположительно, произошёл в 1095 году. Действия Мономаха и его союзников оказались успешными и привели к постепенному ослаблению кочевников.

Кроме того, Мономах выступил за урегулирование отношений между различными русскими княжествами. По одной из версий, именно он был главным инициатором княжеских съездов, призванных покончить с усобицами, — Любечского в 1097 году и Уветичского в 1100 году. На этих съездах князья договорись о распределении своих владений и о совместных походах против половцев, а также усовершенствовали систему наследования великокняжеского престола.

«Ставил интересы Руси выше личных»

Хотя Владимир и не был великим князем в конце XI — начале XII века, его влияние и авторитет в масштабах всей Руси в то время были огромны. Его власть (непосредственно и через подконтрольных ему князей) распространялась на Переяславщину, Новгород, Смоленск и Ростовскую землю. Фактически Владимир Мономах превратился в соправителя великого князя киевского.

Сам великий князь Святополк Изяславич, как написал в своей книге «Древняя Русь» археолог Пётр Толочко, «не заслужил доброй памяти потомков». С половцами он боролся преимущественно под давлением Владимира Мономаха, а единственное, в чём Святополк проявлял инициативу во внутренних делах, — это обогащение. Он изобретал новые налоги и покровительствовал ростовщикам.

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«В наши дни Святополка назвали бы князем-коррупционером. Будучи по статусу верховным судьёй, он продвигал интересы богатых ростовщиков, получивших огромное общественное влияние: никак не ограничивал проценты по займам, выступал на их стороне в судебных спорах, организовывал конфискацию имущества у простых людей», — отметил Виталий Захаров.

В 1113 году Святополк умер. Киев оказался охвачен восстанием, которое назревало ещё при жизни великого князя. Но теперь народный гнев был направлен против киевского воеводы Путяты и ростовщиков. В городе начались массовые беспорядки.

«Киевляне нуждались в правителе, способном навести в городе порядок и избавить их от негативных последствий той политики, которую проводил Святополк», — заявил в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

Влиятельные киевляне, включая бояр, 4 мая 1113 года официально призвали на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Князь некоторое время раздумывал, так как его переезд в Киев нарушал существовавший на тот момент порядок престолонаследования — он не был старшим по возрасту среди Рюриковичей. Однако посланники из Киева убедили его в том, что без князя положение в городе может стать катастрофическим, и он согласился.

Владимир Мономах, портрет из Царского титулярника, 1672 год

© Wikimedia commons

«На киевском столе в полной мере проявился его незаурядный талант крупного государственного деятеля», — писал о Владимире Мономахе Пётр Толочко.

Сразу после утверждения на великокняжеском престоле Владимир Мономах собрал в Киеве совещание с представителями местной администрации и разработал Устав, ставший дополнением к кодексу законов, известному как «Русская правда».

«Владимир Мономах официально ограничил размер процентов по ссудам и снизил тем самым общественное влияние ростовщиков. Это поспособствовало установлению и поддержанию социального мира», — рассказал в комментарии RT заведующий кафедрой истории России с древнейших времён до ХХ века СПбГУ Андрей Дворниченко.

С целью централизации государственной власти Владимир Мономах существенно расширил великокняжеский домен. Он оставил в своём прямом подчинении Переяславское княжество, включая Ростово-Суздальскую землю, а также распространил свою власть на Туровщину. Его сыновья правили Смоленском и Новгородом. Владимир Мономах заставил большинство князей признать свой великокняжеский статус и выступал арбитром в спорах между ними.

Мономах подавил вооружённые выступления минского князя Глеба Всеславича и владимиро-волынского князя Ярослава Святополчича. В 1118 году он присоединил Волынь к своим владениям.

Великий князь покровительствовал торговле и экономическому единению русских земель. При нём оживилась застройка крупнейших экономических центров и был возведён мост через Днепр.

Кормчая книга с текстом «Русской правды»

РИА Новости

© Юрий Каплун

По словам историков, при Владимире Мономахе внешняя политика Руси стала «наступательной». Организованные им походы в конечном счёте вынудили половцев откочевать в глубинные районы евразийских степей. В 1120 году русские войска, пришедшие на реку Донец, вообще не обнаружили там половецких кочевий.

Кроме того, Владимир Мономах активно вмешивался в византийские дела и нарастил влияние Руси в нижнедунайском регионе. Одна из внучек великого князя вышла замуж за сына византийского императора.

Владимир Мономах был хорошо образованным человеком. Он владел несколькими иностранными языками и написал ряд литературных произведений, самое известное из которых — «Поучение детям». Великий князь завещал своим потомкам «жить, как подобает христианам»: не лениться, прилежно работать, молиться, раздавать милостыню, быть верными клятвам.

«В условиях средневековой нестабильности, постоянной борьбы за власть и земли Мономах достиг максимума возможного. Ему удалось значительно стабилизировать внутреннее положение Руси, восстановить авторитет великокняжеской власти, поставить страну в ряд наиболее могущественных государств Европы», — писал Пётр Толочко.

Владимир Мономах умер в 1125 году. Четверо его сыновей в дальнейшем стали великими князьями киевскими.