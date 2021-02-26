«Многогранен, как русский народ»: какую роль в истории России сыграл Александр Невский

В Москве идёт голосование по выбору монумента, который будет установлен на Лубянской площади. Один из претендентов — памятник великому князю Александру Невскому. В этом году отмечается 800 лет со дня рождения великого полководца. Историки называют князя одной из ключевых фигур в истории становления российской государственности и самосознания русского народа. По мнению многих экспертов, он на столетия предопределил уникальный путь страны и её внешнюю политику.

Согласно наиболее распространённой версии, Александр Невский родился 13 мая 1221 года в семье князя Переславль-Залесского Ярослава Всеволодовича — будущего великого князя Киевского и Владимирского. Александр был правнуком основателя Москвы Юрия Долгорукого и праправнуком одного из наиболее выдающихся правителей Древнерусского государства Владимира Мономаха.

Александр жил в те времена, когда Русь — некогда могущественное государство, контролировавшее ранее огромные территории между Белым и Чёрным морями, — находилось в состоянии феодальной раздробленности. Слабостью Руси пользовались соседи: европейские государства, рыцарские ордена и прибалтийские племенные союзы пытались расширить свои территории за счёт русских земель.

Судьба Александра с детства была связана с Новгородом, в котором его отец правил одновременно с княжением в Переславле-Залесском. В 1228 году Ярослав Всеволодович, отправляясь в военный поход, оставил на время своего отсутствия Александра вместе с его старшим братом Фёдором в Новгороде в качестве правителей.

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В 1236 году Ярослав стал великим князем и отправился сначала в Киев, а затем во Владимир. К тому времени Фёдор Ярославич умер, и юному князю Александру пришлось учиться управлять Новгородом самостоятельно.

Молодой князь отлично справился с возложенной на него ответственностью: он приступил к строительству под Новгородом комплекса укреплений, а также принял решение о династическом браке с дочерью полоцкого князя Брячислава.

Как отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в конце 1230-х годов внешнеполитическое положение русских земель было критическим.

«С востока на Русь двинулась Орда, а с запада усилился европейский натиск. В этой ситуации Руси предстояло сделать тяжёлый, но необходимый выбор: определиться, с кем замириться на непростых условиях, а кому дать отпор», — подчеркнул эксперт.

Историки до сих спор спорят, был ли натиск со стороны европейских государств и рыцарских орденов на Русь скоординированной политикой или частной инициативой западных монархов и легатов, надеявшихся на фоне ордынского нашествия и раздробленности на лёгкую победу над русскими, но в любом случае последствия от их действий могли оказаться фатальными для Руси.

© Б. Чориков «Победа Александра Невского над шведами»

«Политика натиска на восток, проводимая рыцарскими орденами, предполагала насильственное окатоличивание и даже истребление целых этносов. Так, к примеру, исчез многочисленный народ пруссов», — рассказал RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

По словам Михаила Мягкова, Орда хоть и брала дань, но на начальном этапе практически не вмешивалась в духовные дела и вопросы внутреннего управления. Поэтому Александр сосредоточился на борьбе с агрессией со стороны европейских государств и рыцарских орденов.

«Наиболее известные битвы — на Неве и на Чудском озере — были экстраординарными событиями. Понятно, что по масштабам эти вторжения были несопоставимы с монгольским нашествием, но тем не менее они являлись опасной попыткой захвата новгородских территорий», — отметил руководитель Центра источниковедения истории России ИРИ РАН доктор исторических наук Антон Горский.

15 июля 1240 года новгородское войско под предводительством князя Александра Ярославича внезапной атакой в районе впадения Ижоры в Неву разгромило превосходивший по силе шведский отряд, начавший поход на Русь. А 5 апреля 1242 года князь Александр командовал русскими войсками, разбившими силы крестоносцев из Ливонского ордена в сражении на Чудском озере, также известном как Ледовое побоище.

«Победы Александра прекратили попытки экспансии в новгородские земли», — подчеркнул Антон Горский.

Как отмечают эксперты, благодаря победам князя Александра Ярославича Новгород сохранил выход к Балтийскому морю. Через три года после Ледового побоища Александр также разгромил вторгшиеся на Русь литовские войска.

Репродукция автолитографии Валентина Серова «Ледовое побоище»

РИА Новости

© Рудольф Кучеров

Великий князь

В 1246 году умер великий князь Ярослав Всеволодович. Александр посетил Орду и столицу Монгольской империи Каракорум и в результате непростых переговоров был признан сначала великим князем Киевским, а затем и Владимирским.

Находясь на великокняжеском престоле, Александр, получивший за победу над шведами прозвище Невский, продолжал сдерживать их и установил хорошие отношения с Норвегией. Одновременно, чтобы избежать карательных походов ордынцев, он вынужден был содействовать им в проведении переписи населения Руси, результаты которой использовались при установлении размера дани. В то же время он сумел убедить власти Орды отказаться от мобилизации русских для участия в войнах с другими народами.

По словам Антона Горского, Александру Ярославичу приходилось действовать, исходя из сложившихся обстоятельств, устанавливать отношения с правителями Монгольской империи и Орды.

«Александр Невский много сделал для восстановления разорённых ордынцами русских земель и предотвращения новых нашествий. Это был колоссальный труд. Нам сегодня даже сложно представить, в каком ужасном положении находилась тогда Русь», — заявил, в свою очередь, Михаил Мягков.

Как отметил Горский, важным аспектом в деятельности Александра Ярославича было то, что он тесно связал Новгород и северо-восточную Русь.

«Со времён Александра новгородцы признавали своим князем того, кто занимал великокняжеский стол во Владимире. Это впоследствии сыграло свою роль, когда происходило присоединение Новгорода к единому Русскому государству», — подчеркнул историк.

Печать Александра Невского. После 1236 года

© Wikimedia Commons

Александр Невский умер 27 ноября 1263 года. Перед смертью он принял монашеский постриг. На Московском соборе 1547 года он был канонизирован Русской православной церковью.

«Даже через несколько столетий после смерти Александра Невского к его памяти российские правители обращались для того, чтобы воодушевить народ в сложные, переломные моменты нашей истории», — отметил Михаил Мягков.

В 1724 году Пётр I собственноручно перенёс в учреждённый им мужской монастырь мощи Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. А во время Великой Отечественной войны имя князя стало одним из символов борьбы с западной экспансией. По словам историков, снятый незадолго до начала войны Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский» оказался чрезвычайно актуальным, а многие фразы из него стали крылатыми, в том числе и его знаменитое «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!».

Сцена из фильма режиссера Сергей Эйзенштейна «Александр Невский»

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, роль Александра Невского в истории России и русского народа была судьбоносной.

«Середина XIII века для Руси была тяжёлым, переломным моментом. Александр Невский сумел задать вектор, который в дальнейшем привёл к созданию современной России и русского народа», — заявил эксперт.

По мнению Михаила Мягкова, фигура Александра Невского до сих пор остаётся актуальной в русской культуре.

Миниатюра из «Царского титулярника» (1672)

© Wikipedia Commons

«Он пронизывает буквально всё наше бытие. Военные помнят о его выдающихся победах, дипломаты — о его судьбоносном внешнеполитическом выборе, всё общество — о его шагах по защите духовности, православия. Он был многогранен, как русский народ. Он является одним из символов России», — подытожил Мягков.