«На Куликовом поле рождалась Россия»: как сражение с войсками Мамая привело к объединению жителей Руси

640 лет назад объединённые войска княжеств Северо-Восточной Руси под командованием великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича разгромили силы ордынского темника Мамая. Сражение произошло между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча в местности, известной как Куликово поле. По словам экспертов, Куликовская битва стала одним из самых масштабных сражений в истории средневековой Руси. Хотя сражение не привело к окончательному освобождению русских земель от ига, оно продемонстрировало, что с ордынцами можно успешно бороться, и поспособствовало консолидации жителей Руси.

21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) 1380 года в междуречье Дона и Непрядвы произошло сражение, известное как Куликовская битва. Объединённые силы нескольких княжеств Северо-Восточной Руси под общим командованием великого князя владимирского и московского Дмитрий Ивановича разбили войско влиятельного ордынского темника Мамая. Это событие существенно повлияло на политическую ситуацию в русских землях и на самосознание их жителей.

Коренные изменения

Находящиеся в раздробленности и разобщённости русские земли были захвачены Золотой Ордой в XIII веке. Русь платила ордынцам дань, а князья вынуждены были спрашивать разрешения у потомков Чингисхана на то, чтобы занять престол. Однако уже в XIV столетии политическая ситуация стала постепенно меняться. В Северо-Восточной Руси стали усиливаться позиции Москвы, объединяющей вокруг себя остальные княжества.

В Золотой Орде во второй половине XIV века началась междоусобная борьба. Значительное влияние там обрёл зять хана Бердибека темник Мамай, под фактический контроль которого перешли ордынские земли между Волгой и Днепром.

В 1359 году Бердибек был убит соперниками. Мамай развернул борьбу с убийцами своего тестя и правил западноордынскими землями от имени малолетних ханов из династии Чингизидов.

В начале 1370-х Мамай попытался сделать великим князем владимирским Михаила Тверского вместо князя московского Дмитрия Ивановича, однако против этого выступили фактически все княжества Северо-Восточной Руси, и Мамаю пришлось уступить — золотой ярлык остался у московского князя. Вскоре Дмитрий перестал платить в Орду дань и начал проводить независимую политику.

Отправленная в 1378 году против Москвы карательная экспедиция под руководством мурзы Бегича не принесла Орде успеха. Ордынский отряд был разгромлен в битве на реке Воже. Но Мамай связывал свой статус в Орде с возможностью контролировать Северо-Восточную Русь, поэтому он начал готовить новый масштабный поход против Москвы.

Начало похода

Мамай заключил союз против Москвы с рязанским князем Олегом Ивановичем и великим литовским князем Ягайло. Великое княжество Литовское незадолго до этого захватило обширные территории Юго-Западной Руси, и его власти опасались того, что московские Рюриковичи могут на них претендовать.

Летом 1380 года Мамай привлёк в своё войско наёмников и двинулся к верховьям Дона, достигнув в августе устья реки Воронеж, где стал ожидать союзников.

Дмитрий Иванович Донской

© Wikimedia

Узнав о приближении Мамая, князь Дмитрий Иванович начал собирать войско. На помощь ему устремились представители Серпуховского, Белозерского, Пронского, Тарусского, Оболенского княжеств, а также войска из Полоцка, Друцка, Пскова, Брянска, Костромы и других городов. Хотя власти Новгорода и Рязани официально не поддержали Дмитрия Ивановича, согласно ряду свидетельств, новгородские и рязанские воины в частном порядке присоединились к выступавшему навстречу Мамаю войску.

Перед походом Дмитрий Иванович посетил Троицкий монастырь и встретился с Сергием Радонежским. Игумен благословил князя и предрёк ему победу, хоть и дорогой ценой. Согласно ряду источников, он направил с войском двух своих монахов — богатырей Пересвета и Ослябю.

30 августа 1380 года (здесь и далее даты — по юлианскому календарю) русское войско начало переправляться через Оку. Решение Дмитрия Ивановича выдвинуться настолько далеко навстречу врагу многих обеспокоило.

«И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то настала в городе Москве и во всех его пределах печаль великая, и поднялся плач горький, и разнеслись звуки рыданий», — говорится в «Летописной повести о Куликовской битве».

Выдвинувшись навстречу Мамаю, Дмитрий Иванович рассчитывал не дать ордынцам соединиться с силами Ягайло. Его замысел оказался успешен. Узнав о составе русских войск и маршруте их передвижения, литовский князь занял выжидательную позицию.

Выступление русского войска (Старинная миниатюра)

© Wikimedia

5 сентября передовые отряды русских войск вышли к Непрядве. На следующий день прошёл военный совет. Великий князь решил придерживаться наступательной тактики — перейти Дон и самостоятельно выбрать место для битвы.

В ночь на 7 сентября началась переправа через Дон основных сил русского войска. Местом для сражения была избрана ограниченная реками Дон, Непрядва и Красивая Меча территория, известная как Куликово поле. Особенности его рельефа были таковы, что русские полки могли не опасаться охвата с флангов ордынской кавалерией. После переправы русские войска столкнулись с ордынской разведкой. Мамай получил данные о подходе сил Дмитрия Ивановича, но помешать русскому войску построиться в удобном месте уже не мог.

Полк Правой руки русского войска возглавил Андрей Ольгердович, полк Левой руки — Василий Ярославский, стоящий в центре Большой полк — московский окольничий Тимофей Вельяминов. Перед Большим полком стоял Передовой. За левым флангом находился резерв, а ещё дальше, в лесу — состоявший из отборной конницы Засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.

«Битва на Куликовом поле»

© Адольф Ивон

Мамай поставил в авангард своего войска лёгкую кавалерию, в центре — тяжёлую пехоту, набранную из генуэзских наёмников, а на фланги — тяжёлую конницу. Темник также оставил резерв. Некоторые историки оспаривают сегодня реальность участия в Куликовской битве генуэзской пехоты, утверждая, что на самом деле в сражении принимала участие только кавалерия.

Численность обоих войск также остаётся объектом научных споров. Средневековые источники оценивали количество воинов в обеих армиях в сотни тысяч человек. Современные учёные считают летописные данные завышенными. Численность войск в наши дни оценивается исследователями по-разному: ордынского — от 10 до 100 тыс. человек, а русского — от 6 до 60 тыс.

Куликовская битва

При сближении войск произошёл поединок между русским богатырём (в разных источниках называют Пересвета или Ослябю) с лучшим ордынским воином Челубеем. Оба участника поединка погибли. После этого в бою сошлись основные силы ордынского и русского войска.

Также по теме Собиратель земель русских: почему фигура Ивана III столетиями была недооценена потомками 580 лет назад родился великий князь Московский, государь всея Руси Иван III. Историки называют его одним из наиболее недооценённых в...

Атаки ордынцев на центр и правую часть русского построения были отбиты. Тогда Мамай бросил основные силы против левого фланга русской рати, который ордынцам удалось потеснить. Неприятель начал выходить в тыл Большого полка. И тут во фланг и тыл мамаевской кавалерии ударил отборный Засадный полк, обративший врага в бегство.

Мамай быстро осознал, что сражение проиграно, и со своей личной охраной покинул поле боя. Его войско было полностью разгромлено.

Князь Дмитрий Иванович сражался в простом доспехе в общем строю и был сбит с лошади. После сражения его нашли в бессознательном состоянии. Пока он приходил в себя, полки собирал князь Владимир Андреевич.

Ягайло не решился вступать в бой с русскими войсками и вернулся в Литву. Ещё раньше от идеи воевать с князем Дмитрием отказался рязанский князь. Похоронив погибших, войско Дмитрия Ивановича, получившего после победы прозвище Донской, вернулось в Москву.

Авторитет Мамая был подорван. Он бежал в Крым и погиб там при не выясненных до конца обстоятельствах. Два года спустя хан Золотой Орды Тохтамыш совершил набег на земли Северо-Восточной Руси, хитростью взял Москву и снова начал взимать дань с русских княжеств.

«Ситуативно больше всего выгод из Куликовской битвы извлёк именно Тохтамыш, избавившийся от соперника в лице Мамая. Но в более отдалённой перспективе всё сложилось по-другому. На Куликово поле шли представители различных городов и княжеств, а возвращался русский народ», — рассказал RT заместитель директора по науке государственного музея «Куликово поле» Андрей Наумов.

«Общая победа, понимание того, что с ордынцами можно сражаться на равных, консолидировало людей. В единении на Куликовом поле рождалась Россия», — добавил специалист.

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»

© Михаил Иванович Авилов, 1943

Благодаря победам Дмитрия Донского продолжило возрастать влияние Москвы.

«Победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства», — писал историк Феликс Шабульдо.

По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, хотя в последние десятилетия учёные ставят под вопрос численность участников Куликовской битвы, это нисколько не уменьшает политическую роль сражения.

«Даже если речь шла о 10—15 тыс. всадников, это были колоссальные армии по меркам того времени. Но принципиально важно то, что при Дмитрии Донском Москва впервые выразила готовность поднять меч в борьбе за свержение ордынских вассальных отношений, и это привело к окончательному установлению суверенитета Московского государства сто лет спустя», — подытожил Спицын.