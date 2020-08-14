Исторический парадокс: как Кревская уния изменила Восточную Европу

635 лет назад между Великим княжеством Литовским и Польским королевством была заключена Кревская уния. Как отмечают эксперты, она сыграла важную роль в истории Восточной Европы, создав предпосылки для католицизации и полонизации обширных территорий. По оценкам историков, многие современные конфликты в восточноевропейском регионе берут своё начало от Кревской унии.

14 августа 1385 года в Кревском замке (современный агрогородок Крево в Гродненской области Белоруссии) было заключено соглашение о политическом объединении между Польским королевством и Великим княжеством Литовским. По словам историков, это событие определило дальнейший путь развития значительной части восточноевропейских земель на сотни лет вперёд.

Русь, Литва и Польша

Проблема политического будущего земель, расположенных между Балтийским и Чёрными морями и входивших в Древнерусское государство или относившихся к сферам его влияния, возникла ещё в XII веке. В это время на Руси зародились центробежные тенденции: удельные князья постепенно обретали всё больше независимости, а влияние Киева падало. Экономический, политический, военный и духовный центр Руси смещался на северо-восток — сначала во Владимир, а затем в Москву.

В княжествах Северо-Западной Руси после пресечения местных династий Рюриковичей в XIII веке к власти начали приходить литовские князья. А в юго-западных русских землях переживало свой расцвет возникшее примерно в 1199 году Галицко-Волынское княжество. Его князья на определённом этапе смогли объединить под своей властью территории современной Западной и Центральной Украины, южной Белоруссии, Молдавии и Восточной Польши.

Один из наиболее могущественных галицко-волынских правителей Даниил пытался лавировать между Ордой и Европой, то получая разрешение на княжение от монголов, то заручаясь поддержкой Папы Римского. Однако, по мнению историков, эта политика не принесла стратегического успеха. К середине XIV века земли княжества были поделены между Литвой и Польшей.

Изначально большая часть территорий бывшего Галицко-Волынского княжества отошла Великому княжеству Литовскому, одержавшему ряд военных побед над поляками.

«Великое княжество Литовское было неоднородным в этно-конфессиональномплане. Его население имело различное этническое происхождение. К тому же, кто-то был православным, кто-то — католиком, а кто-то — язычником», — рассказал RT профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

По его словам, огромную роль в жизни княжества играл диалект русского языка, на котором общались жители Западной Руси. Он стал основным языком официального делопроизводства в государстве. В конце XIII — начале XIV столетия в политической жизни Великого княжества Литовского значительный вес имели представители русской знати. В 1317 году в Литве была создана отдельная православная митрополия.

Раздор между князьями в Древнерусском государстве

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В 1340-е годы, после смерти князя Гедимина, в Великом княжестве Литовском обострилась политическая борьба, что едва не привело к развалу государства. Однако сын Гедимина Ольгерд в конечном итоге смог снова объединить страну.

В то же время начало снижаться влияние Орды на земли Северо-Восточной Руси. Местные княжества, особенно Московское, проводили всё более независимую политику. На этом фоне усилилось тяготение к Москве жителей русских земель, находившихся под литовским господством — в частности, Брянска и Смоленска.

Кревская уния

После смерти Ольгерда, согласно его желанию, на престол Великого княжества Литовского взошёл его сын Ягайло, рождённый в браке с тверской княжной Иулианией. Это спровоцировало династические распри, так как у Ягайло были старшие братья и дядя Кейстут. Андрей Ольгердович и Дмитрий Ольгердович перешли на службу московскому князю Дмитрию Донскому.

Кейстут признал старшинство своего племянника и остался править в своих удельных землях. Однако Ягайло не выразил никакой ответной благодарности. Во время переговоров с одним из основных оппонентов Литвы — Тевтонским орденом — Ягайло пообещал рыцарям, что не окажет помощи дяде в случае германской агрессии.

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После того, как орден напал на Кейстута, он узнал о предательстве племянника. Кейстут захватил Вильно и обнаружил документы, подтверждавшие вину Ягайло. Сын Кейстута Витовт признал правоту отца, но уговорил его не казнить родственника, а отпустить в обмен на письменное признание великим князем своего дяди.

Вскоре, однако, противники Кейстута подняли восстание и при помощи немецких рыцарей вернули на престол Ягайло. Кейстут был убит в заточении, а его сын Витовт бежал из страны. Ягайло же, снова став великим князем, отказался от данного им ранее обещания передать немецким рыцарям часть литовских земель, из-за чего испортил с ними отношения.

Ягайло нуждался в союзниках. Учитывая настроения своих православных подданных и части семьи, он вступил в переговоры с Дмитрием Донским. Глава Литвы попросил руки дочери московского князя, пообещал подчинить Великое княжество Литовское Москве и признать православие государственной религией. Ягайло даже поклялся в верности князю Дмитрию, поцеловав крест. Однако как только у Ягайло возник вариант союза, показавшийся ему более выгодным, он забыл об этих обещаниях.

Князь Ягайло

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Дело в том, что в это же время политические раздоры охватили и Польшу. В 1382 году умер, не оставив после себя наследника, король венгерский и польский Людовик Великий. Его вдова Елизавета договорилась с польской знатью о том, что корону унаследует младшая дочь Людовика Ядвига, которой на тот момент было 11 лет.

В Польше тогда шла гражданская война между представителями различных политических группировок. Местным элитам нужен был авторитетный правитель, опирающийся на собственную военную силу. Ядвига же была обвенчана с юным Вильгельмом Австрийским и должна была подтвердить брак с ним. Однако у наследника австрийских герцогов в то время не было ни политического веса, ни собственной армии. Поэтому после того, как Ядвига была объявлена польским правителем, местная знать нашла ей более подходящего жениха в лице князя Ягайло.

14 августа 1385 года в Кревском замке было подписано литовско-польское соглашение, известное как Кревская уния. Согласно этому документу, Ягайло в обмен на признание королём должен был принять крещение по католическому обряду и объединить силы Литвы и Польши для возвращения утраченных обоими государствами в последнее время земель.

Текст Кревской унии

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В 1386 году Ягайло крестился под именем Владислав, женился на Ядвиге и был официально объявлен королём Польши. Но супруга умерла, не оставив детей. Наследниками Ягайло как польского короля стали его дети от других браков.

В 1420-е годы племянник Ягайло Витовт, ставший новым великим князем литовским, добился некоторого политического отдаления Литвы от Польши, но оно было временным. В целом, по словам историков, с 1385 года Литва стала постепенно утрачивать свою независимость, что отразилось на подконтрольных ей западнорусских землях.

«Стала происходить полонизация литовской знати, усилилось противостояние Литвы с Русским государством, отголоски которого мы до сих пор наблюдаем», — отметил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

Свадьба Ягайло и Ядвиги

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По словам Сергея Перевезенцева, в Литве одержала верх тенденция, которая в наши дни называется «западным вектором».

«Это был момент исторического выбора — определение того, по какому пути развития двигаться государству дальше», — подчеркнул эксперт.

В середине XVI века Литва пережила неудачное для неё военное столкновение с Россией. После ряда поражений, литовская знать согласилась заключить новую Люблинскую унию с Польшей, предполагавшую создание единого государства — Речи Посполитой. Главенствующую роль в нём играли польские феодалы. Если после Кревской унии под контролем Польши из западнорусских земель оставалась только Галичина, то по условиям Люблинской Литва передала полякам всю территорию Юго-Западной Руси.

«Исторические последствия польско-литовских уний для населения Западной Руси были чрезвычайно тяжёлыми. Те, кто хотели сохранить православную веру, подвергались жесточайшим гонениям, приводившим к восстаниям. Крупнейшее из них, под руководством Богдана Хмельницкого, привело к воссоединению части западнорусских земель с Россией и к резкому ослаблению Речи Посполитой. Но жизнь под гнётом поляков оставила культурный и политический след в истории Юго-Западной Руси. Одним из его проявлений стали современные события на Украине», — рассказал RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Восстание Богдана Хмельницкого

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Как отметил Сергей Перевезенцев, понятия «нация» в его современной трактовке во эпоху Кревской и Любинской уний ещё не существовало, а основным определяющим фактором самоидентификации людей была именно вера.

«В результате Кревской унии вырисовался исторический парадокс. Литовский князь лично обрёл корону и власть, зато его страна в перспективе утратила и политическую, и культурную независимость», — подытожил Перевезенцев.