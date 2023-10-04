«Страна пережила одну из величайших трагедий»: политики и общественные деятели — о конституционном кризисе 1993 года

4 октября 1993 года достиг своей кульминации Конституционный кризис 1993 года в России. Подчиняющиеся президенту Борису Ельцину войска окружили Белый дом и открыли по нему огонь из танков. После этого силовикам удалось подавить сопротивление сторонников парламента и арестовать лидеров протестов против проводимых Ельциным реформ. Среди политиков и историков до сих пор нет единой оценки того, кто был прав в ходе тех событий. Однако практически все согласны с тем, что произошедшее было трагедией, расколовшей общество и унёсшей человеческие жизни. RT поговорил с государственными и общественными деятелями об исторической роли Конституционного кризиса 1993 года.

4 октября 1993 года достиг своей кульминации Конституционный кризис, охвативший Россию на фоне противостояния между президентом РФ Борисом Ельциным и Верховным Советом Российской Федерации. 21 сентября 1993-го президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Данный документ требовал прервать осуществление Съездом народных депутатов и Верховным Советом Российской Федерации законодательной, распорядительной и контрольной функций, а также прекратить полномочия народных депутатов.

Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов квалифицировал действия Ельцина как государственный переворот. Конституционный суд на своём экстренном заседании вынес заключение о том, что указ Ельцина нарушает Конституцию и является основанием для отстранения его от должности.

22 сентября Верховный Совет на экстренной сессии принял постановление об отстранении Ельцина от власти. Исполняющим обязанности главы государства был объявлен вице-президент Александр Руцкой. По его представлению ВС РФ назначил ряд министров. Для охраны здания парламента были созданы вооружённые отряды добровольцев. 2—3 октября в Москве прошли массовые протесты сторонников парламента и состоялась попытка захвата ими телецентра Останкино. Силовики применили против протестующих огнестрельное оружие.

4 октября правительственные войска обстреляли Белый дом из танковых орудий. Сторонники парламента заявили о прекращении сопротивления. Их лидеры были арестованы. За время противостояния погибли от 140 до 200 человек, до 1 тыс. получили ранения.

Последствиями кризиса стали усиление президентской власти, принятие новой Конституции и образование Федерального Собрания РФ.

Государственные и общественные деятели в беседе с RT оценили историческую роль конституционного кризиса 1993 года.

Митинг в поддержку Верховного Совета РФ в марте 1993 года

РИА Новости

© Владимир Федоренко

— По каким причинам возник политический кризис осени 1993 года? Почему он развивался именно таким образом и завершился в пользу Бориса Ельцина? Каковы были основные действующие силы кризиса и какую роль в нём сыграл Ельцин? Как события осени 1993 года изменили историю России и как вы оцениваете их с позиций сегодняшнего дня?

Бывший вице-президент России Александр Руцкой:

— Надо называть вещи своими именами. Это был государственный переворот. Это не моё мнение, а выводы Конституционного суда. В Конституции прямо говорилось о том, что высшим государственным органом власти в стране был Съезд народных депутатов. А его упразднение путём военного вмешательства — это именно государственный переворот.

Причину произошедшего сформулировал сам Ельцин, отметив в своём указе, что Съезд народных депутатов мешает проводить экономические реформы. Это был его главный аргумент. Потом никто не мешал Ельцину проводить реформы, и что произошло пять лет спустя? Дефолт — позорнейшее явление. В чём была суть проводимых Ельциным реформ? Приватизация, залоговые аукционы, сотрудники ЦРУ в качестве советников по уничтожению экономики страны. Чубайс прямо говорил, что главной целью приватизации было — вбить гвоздь в крышку гроба коммунизма, а не поиск эффективных собственников и финансовых ресурсов для решения социальных проблем. Из-за самой сути этих реформ и возникло изначально противостояние между Съездом и Ельциным.

Противостояние завершилось в пользу Ельцина по очевидной причине — здание Верховного Совета было оцеплено и по нему били из танков фугасными и кумулятивными снарядами. Плюс средства массовой информации вещали круглосуточно о том, что «экстремисты», «негодяи» и «подонки» якобы стреляют из здания Верховного Совета по военнослужащим и гражданскому населению. Хотя потом экспертиза покажет, что из находящегося в ВС РФ оружия не был убит ни один человек.

Митинг против политики президента РФ Б.Н. Ельцина у здания Верховного Совета РФ на Краснопресненской набережной

РИА Новости

© Александр Поляков

Почётный президент ассоциации «Российский Дом международного научно-технического сотрудничества» Борис Салтыков, в 1993 году — заместитель председателя правительства РФ, министр науки и технической политики:

— Причин для начала кризиса был целый комплекс, но главных было две. Первая — состояние экономики. После банкротства СССР в политическом и экономическом смысле, страна погрузилась в практически полную остановку экономики. Вторая — это то, что господин Хасбулатов имел непомерные амбиции и демонстрировал свои претензии на руководство страной. Я помню дискуссию, когда Ельцин сказал, что он — руководитель страны, а Хасбулатов ответил ему, что президент руководит не страной, а только исполнительной властью. Это раздражало Ельцина, который отвечал за результаты реформ. Мы и так после ухода Егора Гайдара с поста исполняющего обязанности главы правительства боялись, что вернётся плановая экономика. Но пришёл Виктор Черномырдин, рыночник ещё с советских времён, и реформы были продолжены, а Хасбулатов выступал против.

Кризис оказался кровавым, так как Хасбулатов переоценил свои силы. Уверенность в себе у него росла на фоне поведения толпы условно голодных и безработных. Хасбулатов был уверен, что народ его поддерживает. А Ельцин, наоборот, считал, что народ не нуждается в переизбрании президента и готов к установлению новой системы власти, проверенной во многих демократических странах. На фоне указа о роспуске Верховного Совета, толпа одурманенных пропагандой людей поверила в то, что Ельцин виноват в безработице и прочих бедах. Начались стычки с полицией. Руцкой и Хасбулатов решили, что могут реально отстранить Ельцина от власти. Потом был обстрел парламента. По моему мнению, это был акт устрашения. Ельцин же не был сумасшедшим, чтобы ставить перед собой цель убить членов Верховного Совета. Это был способ заставить их выйти наружу и сдаться. Жертвы же начались ещё у Останкино, где выстрел из гранатомёта в сторону телецентра заставил его защитников открыть ответный огонь. Это были трагические события, почти что гражданская война. Жертвы были, но не такие большие, как те, которые были возможны в случае победы противоположной стороны.

С точки зрения сегодняшнего дня есть, конечно, сожаление о том, что погибли люди. Но, по моему мнению, Ельцин всё же поступил правильно, распустив Верховный Совет. У нас теперь есть нормальный двухпалатный парламент, нормальная судебная система, несколько ведущих парламентских партий. А в экономике сохранилась рыночная система, заложенная ещё согласно гайдаровскому плану.

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Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:

— Ещё в 1991 году население СССР на референдуме однозначно высказалось за сохранение страны и её пути развития. Однако это устроило не всех. Действия внутренних противников Советского Союза наложились на амбиции российского республиканского руководства во главе с Ельциным, превратившегося в мощный таран для антисоветских сил. В декабре 1991 года состоялась первая фаза государственного переворота, заключавшаяся в разрушении территориальной целостности нашей страны — Советского Союза. Однако, даже уменьшившись в своих границах, Россия стояла на перепутье в отношении того, каким курсом двигаться. Ельцин под воздействием Запада был готов агрессивно навязывать стране смену социально-экономической модели. Его действия вызвали усугубление кризиса. Президентские структуры вступили в конфронтацию со Съездом народных депутатов и со всеми, кто выступал за принципы верховенства права в стране.

Выход из этой ситуации Ельцин увидел в продолжении тактики государственных переворотов. В этот раз он нарушил конституционные нормы уже Российской Федерации, выпустив указ «1400» о роспуске Съезда и Верховного Совета. Представлявшие народ депутаты в ответ отстранили президента от власти. Но Ельцин, вместо того чтобы подчиниться законному решению Верховного Совета, продолжил действовать в режиме государственного переворота. Он пошёл на шаги по разгону и расстрелу парламента, применению силы против людей, защищавших легитимный орган власти.

Ельцин не отстаивал волю большинства народа, а содействовал формированию олигархического меньшинства, получавшего в свои руки огромные куски общенародной собственности. Результатом его действий должно было стать вписывание России в западную экономическую модель. И для этого он разрушил в 1993 году остатки советского народовластия. В итоге страна пережила одну из величайших трагедий в своей истории. Большинство людей на долгие годы были погружены в нищету. Инженеры, создатели космической и авиационной техники, представители крупных производств были выброшены на улицу и принуждены к занятию мелкой лавочной торговлей. Попытка вписаться в капиталистический мир нам очень дорого обошлась.

Вооружённый солдат у телецентра «Останкино» в октябре 1993 года

РИА Новости

© Игорь Михалев

Политический аналитик Сергей Станкевич, в 1993 году — советник президента России по политическим вопросам:

— Политический кризис 1993 года был завершающим этапом буржуазно-демократической революции, начавшейся в 1990—1991 годах. Произошла смена политической власти, вслед за ней должны были смениться также правовая и экономическая системы. Для этого нужно было принять новую Конституцию. К сожалению, основные политические силы, существовавшие в 1993 году (это президент Борис Ельцин, лидер революции, и Съезд народных депутатов), не смогли между собой договориться. В итоге стороны прибегли к силовым аргументам и это вылилось в трёхдневную гражданскую войну на улицах Москвы.

В целом события 1993 года продвинули историю вперёд. Завершился переход от советской империи к новой республиканской России. К сожалению, это сопровождалось вспышкой насилия. Но, к счастью, сама вспышка не было такой масштабной, как Гражданская война, начавшаяся в 1917 году. Это серьёзный урок, который, надеюсь, будет усвоен навсегда.

Столкновения на улицах Москвы в ходе конституционного кризиса 1993 года

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов:

— Чёрный октябрь 1993-го стал апогеем процесса деградации советской системы, который ярко проявился в годы перестройки. Развал Союза и демонтаж плановой экономики не поставили точку в этом процессе, поскольку не сгладили, а обострили социальные и политические противоречия в стране. Значительная часть общества и прежде настороженно относилась к происходившей ломке, а другая часть, с энтузиазмом встречавшая «реформы», быстро утратила иллюзии. Мечты о всеобщем процветании в эпоху рыночной экономики и демократии не выдержали испытания, столкнувшись с жестокими реалиями победившего капитализма. Люди чувствовали себя обманутыми и обворованными. Неслучайно среди защитников Белого дома в октябре 1993 года оказалось немало тех, кто там строил баррикады в августе 1991-го. Получилось, что борьба с монополией КПСС, которая воспринималась в том числе как борьба с несправедливостью, обернулась победой несправедливости в несоизмеримо больших масштабах. Эти нараставшие противоречия неумолимо толкали страну к взрыву.

Несмотря на широкую народную поддержку, Верховный Совет обладал крайне ограниченными ресурсами, ведь президентская сторона полностью контролировала силовые структуры, финансовые потоки, средства массовой информации. Руководство оппозиции представляло собой случайный набор политиков с разными взглядами и целями. В то же время вокруг Ельцина собралась команда единомышленников. Эти люди знали, что надо делать, хорошо представляли, что они теряют в случае поражения и что получают в случае победы. Все эти факторы, и прежде всего вмешательство Вооружённых сил, предопределили исход противостояния. В то же время Ельцин и его соратники извлекли урок из трагедии октября 1993 года. Была принята Конституция, закрепившая основные права и свободы граждан, появились институты, призванные эти права и свободы защищать — политические партии и Государственная дума.

Столкновения на улицах Москвы в ходе конституционного кризиса 1993 года

РИА Новости

© Владимир Федоренко / Алексей Куденко

Олег Румянцев, бывший народный депутат, ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ:

— Осенью 1993 года был создан прецедент одностороннего нокаута несогласной стороны. Российская государственность была сохранена на базе силового превосходства одной социальной группы. Пиррова победа Ельцина определила подчинённое место народовластия. По итогам коллапса октября — декабря 1993 года закрепилось расхождение между принципами писаной Конституции и жизнью. Была подорвана социальная база конституционализма, прервано гражданское соучастие в политике и экономике, остановлен взлёт социальной инициативы и бескорыстного служения обществу.

Председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, в начале 1990-х годов — народный депутат РСФСР:

— К осени 1993 года в РФ сложилось непримиримое противостояние двух альтернатив дальнейшего социально-экономического развития. Съезд народных депутатов РФ и Верховный Совет выступали за социальные гарантии для граждан России в период проведения экономических реформ и за формирование экономики на основе равной долевой собственности граждан. А команда, собравшаяся вокруг президента, выдвинула теорию дикого рынка, ваучерной приватизации и перехода к новой экономической реальности через социальный шок. Позиция Ельцина, Гайдара, Чубайса была циничным обнулением социальных достижений СССР. Мы, народные депутаты, с этим согласиться не могли.

Конституция не устраивала политиков, жаждущих украсть народную собственность. Осенью началась попытка государственного переворота со стороны Ельцина, но ему не удалось заставить разбежаться Верховный Совет. Тогда он перешёл к вооружённому мятежу. Конституция была растоптана. При этом Ельцин руководствовался двумя основными мотивами. Первый — это страх за судьбу воровской приватизации, а второй — то, что продолжала действовать советская конституционная норма, а это означало, что лица, совершившие развал СССР в 1991 году, подлежали уголовной ответственности. Чтобы обезопасить себя, он и члены его окружения предпочли пролить кровь и уничтожить Конституцию.

Блокирование Дома Советов РФ внутренними войсками МВД РФ во время конституционного кризиса 1993 года

РИА Новости

© Владимир Вяткин

Президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Анатолий Куликов, в 1993 году — заместитель министра внутренних дел, в дальнейшем — глава МВД и заместитель председателя правительства РФ:

— В 1993 году произошёл конституционный кризис. Старая Конституция не соответствовала складывающейся политической ситуации. Руслан Хасбулатов полагал, что Верховный Совет должен быть главенствующим органом в стране. Ельцин же считал, что в переходный период нужна твёрдая президентская власть. Президент провёл опрос, на котором в пользу его позиции высказались большинство граждан России.

Почему мы поддержали президента? Потому что силовые структуры давали присягу на верность Отечеству и выполняли приказы. А как по-другому? Ельцин был выбран всенародно. Он был лидером, и его поддерживало абсолютное большинство государственных институтов, включая внутренние войска, которыми я тогда командовал. И я горжусь, что внутренние войска выполнили свою задачу.

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Имела место также неорганизованная стрельба. Солдаты испугались, стреляли с БТР по нашим же военнослужащим. Количество погибших было около 160 человек. Это очень страшная трагедия для страны. Но эти жертвы предотвратили гражданскую войну.

Я Руцкому говорил потом, что он мог пригласить меня, поделиться своими рассуждениями о том, что Ельцин почти не работал, был склонен к выпивке. Мы бы всё обговорили, я бы помог избежать большой трагедии. Но этого не произошло. Что мы должны были поддержать — призывы бомбить Кремль и нецензурные высказывания Макашова? Поднять в ответ белые флаги? Что это была бы за армия? История рассудит, но я считаю, что мы всё сделали правильно. Бог уберёг нас от Гражданской войны.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, в 1990-е годы — сотрудник ФСБ РФ:

— Кризис был неизбежен из-за несовершенства старой Конституции, приводившей к двоевластию парламента и президента. Эта нестыковка создавала постоянно конфликтные ситуации. Сейчас трудно однозначно говорить, кто был прав, кто виноват, но было очень тяжело смотреть, как развивался этот кризис. Столкновения под Останкино, расстрел Белого дома — это были ужасные события. Слава Богу, что всё это осталось позади и у нас президентская республика с чётко распределёнными полномочиями всех ветвей власти. Очень жаль людей, пострадавших в 1993 году, но тот гордиев узел всё равно пришлось бы разрубить.

Бывший министр внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев, в 1993 году был назначен Александром Руцким и.о. министра внутренних дел России:

— Кризис возник из-за борьбы за власть. Ельцин хотел быть единоличным главой государства. Он пренебрёг Конституцией и организовал расстрел Белого дома.

В июле 1993 года мне стало известно о том, что в МВД создаётся штаб по разгону Съезда народных депутатов. Я сообщил об этом Хасбулатову. Он назначил заседание президиума Верховного Совета и пригласил меня на доклад по этому вопросу. Представьте себе: я, на тот момент первый замминистра внутренних дел, и докладываю о том, что готовится переворот и установление Ельцинской диктатуры. В президиуме меня выслушали и никаких мер не приняли. А Борис Ельцин тем временем раздавал генеральские звания, посещал воинские части, выступал в них. Депутаты же не сделали ничего для того, чтобы защитить себя.

Столкновения на улицах Москвы в ходе конституционного кризиса 1993 года

AFP

© HECTOR MATA

Всей карательной операцией руководил Ельцин, несмотря на то что депутаты отстранили его от власти. Со стороны Верховного Совета действия координировал Руцкой — очень энергичный человек и патриот России. В свою очередь, Хасбулатов вёл себя нерешительно. Решение о назначении главой государства Руцкого было принято запоздало.

Несмотря на поражение Верховного Совета, события 1993 года сыграли свою роль. Для Ельцина эта победа стала Пирровой, он не смог установить свою полную диктатуру на фоне выводов Конституционного суда о незаконности его действий и сопротивления со стороны народа.

Сторонники парламента после выхода из здания Верховного Совета стоят с поднятыми руками в октябре 1993 года

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Декан ВШТ МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, в 1990-е годы — главный редактор «Независимой газеты»:

— События начала 1990-х годов вызвали огромное недовольство в народе. Кому понравится гиперинфляция и другие подобные явления? Однако объявлять Съезд народных депутатов и Верховный Совет белыми и пушистыми тоже не стоит. В Конституцию вносились правки, противоречащие друг другу и превратившие её в подобие клочковатого одеяла. В стране сложилась классическая система двоевластия, приводившая к многочисленным скандалам. Кто-то в итоге должен был победить. Компромиссом могли стать одновременные выборы президента и парламента. Но Ельцина это не устраивало. Он тянул время — пытался подкупать отдельных сторонников Верховного Совета, предлагая им различные должности. Но в целом ему это не удалось. В итоге всё обострилось до предела. Ельцин подписал абсолютно незаконный «Указ 1400», и противостояние перешло в открытую фазу. Президент рассчитывал, что всё рассосётся само собой и депутаты разбредутся из как бы несуществующего Верховного Совета. Но этого не произошло. Ситуация зашла в тупик. Мог начаться переход регионов на сторону Верховного Совета, и Кремль оказался бы в изоляции. Ельцин ждать больше не мог. Армия и спецслужбы изначально не были полностью на его стороне. Но потом произошли странные события — вроде призывов к штурму «Останкино» и московской мэрии. Начали звучать радикальные лозунги. Это дало возможность Ельцину договориться о вводе в Москву войск и расстреле Белого дома. Двоевластие было сломлено.

Установление единой системы власти стало единственным позитивным результатом этих событий. Реформы, не принёсшие ничего позитивного населению, продолжились. Но население и силовые структуры, уставшие от событий 1991—1993 годов, приняли победу Ельцина как данность.

Борис Ельцин

AFP

© DIMA TANIN / AFP POOL

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, в 1993 году — главный редактор газеты московских профсоюзов «Солидарность»:

— По моему мнению, в кризисе были виновны обе стороны. Съезд народных депутатов, безусловно, был слишком громоздок для парламента и зачастую принимал популистские, противоречивые решения. С другой стороны, Ельцин сформировал команду младореформаторов во главе с Гайдаром, которые проводили крайне жёсткие либеральные реформы, приведшие к обнищанию людей. Оппозиционность депутатов на таком фоне вполне объяснима. Конфликт нарастал, и Ельцин подписал абсолютно неконституционный указ «1400». Однако создание парламентом вооружённых отрядов только усугубило кризис. Русская Православная Церковь и Московская Федерация профсоюзов предложили тогда, чтобы стороны противостояния провели переговоры и пришли к «нулевому варианту» об одновременных выборах, но они, к сожалению, услышаны не были. Произошли вооружённые столкновения. Вся власть по их итогам оказалась сконцентрирована в руках Бориса Ельцина.

Большинство наших граждан проявили здравомыслие, проголосовав за новую Конституцию и устранив тем самым предпосылки для начала гражданской войны. Конституция стала краеугольным камнем нашей политико-правовой системы. В ней существовал некоторый перекос в сторону либеральных ценностей, но поправки 2020 года сделали её сбалансированной.

В 1993 году обе стороны конфликта показали пример того, как не надо себя вести властям. Уверен, что в современной России, где сформировались устойчивые политические партии и накоплен большой опыт парламентаризма, события 1993 года не могут повториться.