«Шаг к укреплению национального единства»: деятели искусства, политики и журналисты — о воссоединении Крыма с Россией

Десять лет назад, 18 марта 2014 года, Крым официально вернулся в состав России. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями Республики Крым и города Севастополь. Воссоединение с Россией полностью соответствовало воле населения полуострова — более 96% участников прошедшего 16 марта 2014 года референдума высказались за включение Крыма в состав РФ. RT поговорил с политиками, журналистами и деятелями искусства об историческом значении воссоединения полуострова с Россией и их личных оценках этого события.

— Десять лет назад Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Какое значение, на ваш взгляд, для нашей страны имело это событие? Как лично вы отреагировали на него тогда и как оцениваете его сегодня?

Режиссёр, киноактёр, народный артист РСФСР, Герой Труда Российской Федерации Никита Михалков:

— Я никогда не считал Крым нерусским. И для меня в принципе передача Крыма Украине не имела никакого значения. Это было как переложить носовой платок из одного кармана в другой. Абсолютно символическая акция. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Крым оставался моим, таким же, как моим был Дальний Восток, как моей была Прибалтика или любая из республик, куда я приезжал: Казахстан, Узбекистан, Грузия.

В 1954 году мне было девять лет. Понимания и осознания того, что Крым уходит из моей страны, у меня не было. Думаю, что этого осознания не было ни у кого в Советском Союзе. То, что ты приезжал в Крым и видел надписи на украинском языке, тоже никак не смущало. В Грузии были надписи на грузинском языке, но всё равно всё это оставалось единым целым. Для меня уход Крыма начался с момента распада Союза. Я совершенно уверен, что в Беловежской пуще можно было решить все вопросы, и не только связанные с Крымом. Но тогдашнее руководство решило по-другому. Они торопились доложить американскому президенту, что страна развалена.

Крым всегда был русским. И конечно, в свете того, что происходило после 1991 года, возвращение Крыма я считаю величайшим событием в истории нашей страны и в череде поступков Путина. Десятая годовщина воссоединения с Россией — это знаменательное событие, хотя принадлежность Крыма России и связь Крыма с Россией исчисляются тысячелетием.

Референдум о статусе Крыма, 16 марта 2014 года

AP

© Vadim Ghirda

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов:

— Масштаб этого события без преувеличения исторический, это было понятно ещё десять лет назад. Воссоединение Крыма с Россией не просто отражало волю единого народа, разделённого искусственными границами, оно отражало начало возрождения нашей страны — страны со славным прошлым, огромным потенциалом в настоящем и великим будущим. Неслучайно именно тогда Запад официально принял стратегию по сдерживанию России — это было признание нашей растущей мощи. Сдержать нас у них не получилось и не получится!

​Горжусь тем, что стал одним из участников тех событий и свидетелем исторического выбора народа Крыма и Севастополя. В конце февраля 2014 года по поручению президента России Владимира Путина я посетил эти регионы. Встречался с нашими военными, с главой Севастополя Алексеем Чалым и нынешним руководителем Республики Крым Сергеем Аксёновым.

​Больше всего меня тогда поразила реакция людей. Когда я рано утром вышел из здания администрации Севастополя, меня ждала толпа человек 300. Люди ждали новостей: что будет делать Россия? Возьмёт ли она крымчан и севастопольцев под защиту после прихода к власти в Киеве неонацистов? И я сказал им то, что уже знал: «Россия с вами! Россия вас не оставит!» Никогда не забуду слёзы радости и счастья на лицах людей. Никаких сомнений в исходе референдума у меня тогда уже не было.

​В этом году, в начале марта, то есть спустя десять лет после тех событий, я снова посетил Крым и Севастополь. Все благодарят, все вспоминают эти годы, которые прошли на одном дыхании. И конечно, люди убеждены в правильности принятого ими тогда решения. Я слышал очень много слов благодарности, признательности и гордости за то, как меняется крымская земля, как становится красиво, удобно и уютно в Крыму, Севастополе, да и в целом в России. Уверен, это только начало. Россия возрождается, России быть!

Севастополь, 16 марта 2014 года

AP

© Andrew Lubimov

Народный артист России поэт Илья Резник:

— Я отреагировал на присоединение Крыма к России как и вся наша страна — с большой радостью. Огромный процент проголосовавших на референдуме за возвращение в состав России говорит о торжестве исторической справедливости. Событие было долгожданным. Оно стало как для Крыма, так и для всей России большим праздником. Всё встало на свои места.

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:

— Неслучайно говорят: «Русские своих не бросают». Хотя Крым и оказался в 1991 году за пределами России, он по своему менталитету, культуре, языку был русским — люди оказались в странном положении. Но в 1990-х — начале 2000-х оно ещё было терпимым: граница была легко преодолима, она воспринималась как некая формальность. Но когда к власти пришли откровенные неонацисты, а бандеровщина превратилась в государственную политику, антифашистски настроенные люди такого стерпеть, конечно, не могли.

То, что крымчане смогли обрести единство со своей настоящей Родиной, Россией, — это выдающийся исторический факт. Я от лица фракции КПРФ его приветствовал. Ранее мы делали всё, что могли, чтобы это стало возможно. Ещё до воссоединения Крыма с Россией общая команда российских и украинских коммунистов приезжала в Феодосию и проводила акции протеста, выдавливая оттуда американских десантников, приехавших на учения. Им пришлось убраться восвояси.

Также по теме «Феномен фундаментальной русскости»: почему Севастополь занимает особое место в истории России 235 лет назад был основан Севастополь. Из четырёх каменных строений, заложенных летом 1783 года в районе Ахтиарской бухты, вырос город...

Генеральный директор ТАСС и телеведущий Андрей Кондрашов:

— Это не Крым вернулся в состав России, как принято говорить, это Россия вернулась к своим корням и своим истокам. Мы десять лет назад превратились в совершенно иную страну, которая совершенно по-новому посмотрела на своё будущее.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди:

— События 2013—2014 годов прошли через моё сердце. Той зимой у меня было ощущение, что всё вокруг рушится. Мы понимали, какие страшные будут последствия от шабаша на Майдане. Молодые люди в центре Киева, получив коктейль из музыки популярных исполнителей, «веселящего» кофе и чувства причастности к протесту, прыгали и кричали по 18 часов подряд. Победа майданного беснования в Киеве вызывала страшную тревогу.

На этом фоне в Крыму наступило время тех, кто готов был проявить мужество и не прятаться за чужими спинами. Сергей Аксёнов, будущий глава республики, формировал отряды народной самообороны, свою позицию продемонстрировал Владимир Константинов, вокруг которого объединились пророссийски настроенные депутаты Верховного Совета. Идеи русского единства объединили Крым. О них говорили на улице, в общественном транспорте, в семьях. Поэтому главным источником Крымской весны стал именно народ.

Основными историческими датами были 16 марта — день проведения референдума — и 18 марта, когда Крым официально присоединился к России. Я никогда не забуду счастливые лица людей, идущих на референдум: им дали возможность самим определить свою судьбу. Везде царила атмосфера восторга, люди обнимались на улице. Это было самое демократичное голосование в мире. Оглашение результатов референдума было встречено овациями.

18 марта 2014 года, день воссоединения, — один из самых счастливых в моей жизни. Возникло ощущение, что мы, крымчане, наконец оказались дома и у нас всё будет хорошо. Весь центр Симферополя был забит людьми, и все вместе, как живой организм, люди скандировали: «Россия! Россия!» Это было торжество справедливости, исполнение какого-то сакрального замысла.

Журналист и телеведущий Руслан Осташко:

— Воссоединение большой России с Крымом и Севастополем — это эпохальное событие. Оно имеет огромное значение не только для нашей страны, но и, наверное, для всего современного мироустройства. Тогда, в 2014 году, наш президент, наша страна показали всему миру, насколько важно слушать людей и реагировать на их чаяния, просьбы и мольбы. Мы продемонстрировали всему миру, что у нас есть воля, что у нас есть сила.

Государственный совет Республики Крым в 2014 году

AP

© Vadim Ghirda

На Западе наше намерение слушать и слышать людей восприняли как угрозу и вызов. Ведь Запад только провозглашает демократические ценности, а мы их на самом деле воплощаем в жизнь. И когда весь мир увидел, что людей можно слышать по-настоящему и быть человечными в геополитике, это стало реальной угрозой для западного мироустройства, ориентированного на интересы огромных корпораций и влиятельных кланов, а не на обычного человека.

Сейчас, к примеру, во Франции происходят масштабные протесты фермеров, не готовых больше мириться с тем, что корпорации не дают им зарабатывать и фактически убивают, ввозя дешёвую еду из своих колоний. А зачатки начала переустройства в мире были заложены именно в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Это глобальное событие, и осмысливать его придётся ещё целым поколениям.

Для меня лично это важнейшее событие, потому что произошло воссоединение моей семьи. Мы жили в Севастополе, отец был офицером ВМФ, и в определённый момент его направили служить в Мурманск. Мы поехали за ним, но вскоре из-за климатических условий (по состоянию здоровья) врач посоветовал нам с мамой вернуться в Крым. Там нас и застало разделение Советского Союза. Став постарше, я переехал к отцу в Россию. В итоге у меня был российский паспорт, а у мамы — украинский.

Когда в 2014 году в ответ на киевские события люди на площади Нахимова в Севастополе начали петь «Вставай, страна огромная», а инициативная группа во главе с Алексеем Чалым и его сторонниками подняла вопрос о присоединении полуострова к России, это было большой надеждой и одновременно большим риском. Участники «Русской весны» признаются: тогда они не знали, что будет дальше, поддержит ли их посыл Владимир Путин, смогут ли они воплотить в жизнь свои чаяния. Но люди готовы были рисковать своей свободой, бизнесом, здоровьем и жизнью. И они рискнули с верой в то, что Крым и Севастополь вернутся в родную гавань. Так в итоге и произошло. Наш президент показал, что он слышит людей и готов действовать в ответ на их просьбы. Когда начинают рассказывать о голосовании «под дулами автоматов» для всех, кто тогда находился в Крыму и Севастополе, это звучит абсолютно бредово.

Выборы в Севастополе, 2014 года

AP

© Alexander Polegenko

Проявили себя крымчане и севастопольцы и в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Люди чётко сказали, что никуда не побегут от опасности и готовы дать бой врагу. Многие решили принять участие в СВО, заключив контракт с Минобороны.

И для меня лично, и для нашей страны, и для всего мира воссоединение Крыма с Россией — это важнейшее историческое событие. На десятую годовщину воссоединения в Москве на Красной площади пройдёт большой митинг-концерт. И то, что я буду его ведущим, — для меня большая честь.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров:

— Крым — исконно русская земля, политая кровью наших солдат. Мы отстаивали его в борьбе с Турцией, Францией, Англией. Крым — это непотопляемый авианосец. Кто контролирует его, контролирует всё Чёрное море. Не зря страны НАТО руками киевского режима пытаются установить контроль за полуостровом.

Для меня воссоединение Крыма с Россией — самое знаменательное событие за время работы в Совете Федерации. Я был в Крыму и во время референдума, и когда Верховный Совет утверждал его результаты. В Севастополе я видел ликующее море людей со слезами радости на глазах. Передать их чувства словами просто невозможно.

Подписание договора о присоединении Крыма и Севастополя к России

AP

© Sergei Ilnitsky

Сегодня полуостров развивается так, как будто он и не выходил из состава России. Все планы Запада и Украины по отделению Крыма от России нереальны. Крым выйдет из состава России только в том случае, если само российское государство перестанет существовать на Земле. А Россия будет существовать всегда. Победить её невозможно. А значит, и Крым всегда будет российским.

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков:

— Лично я отреагировал на воссоединение положительно, так как всегда считал, что Крым — это Россия. В советское время Украиной его, кстати, никто там и не воспринимал. Как многие москвичи, я с детства много раз отдыхал там. Постоянно ездил туда и после 1991 года. И регулярно слышал как от тех, кто занимается политикой, так и от обычных людей один и тот же вопрос: «Когда вы заберёте нас назад?» То, что вернуться в Россию хотело абсолютное большинство крымчан, было понятно даже без всяких опросов.

То, что произошло десять лет назад, можно назвать исторической справедливостью. Критики говорят о нерушимости границ, а я у них в ответ спрашиваю: куда делись Чехословакия, Югославия, СССР? Они сразу начинают делать вид, что не понимают мой вопрос.

Воссоединение Крыма с Россией — это естественный процесс и нормальный ход истории.

Симферополь, весна 2014 года

AP

© Alexander Polegenko

Депутат Госдумы Дмитрий Белик:

— Десять лет назад произошло великое событие — Севастополь и Крым снова стали неотъемлемой частью Российской Федерации. Оно ознаменовало не только восстановление справедливости и возможность возвращения к истокам, но и укрепление единства и благополучия наших граждан. Этот акт доказал всему миру, что историческая справедливость может быть восстановлена.

Севастополь и Крым для меня — Родина, место, где моё сердце чувствует счастье и покой. Мыс Ай-Тодор и Ялта, Крымские горы и неповторимые закаты на Черноморском побережье — это всё моя Родина, это всё наш русский Крым. Для меня возвращение Севастополя и Крыма домой означало не только политическую справедливость, но и возвращение к своим корням и истории.

Крымский полуостров — это место, где бережно сохраняются традиции, культура и дух наших предков. Это не только уникальная природа, но любовь и тепло наших людей. Я глубоко убеждён, что возвращение Севастополя и Крыма в Россию принесло благо и процветание всей стране. Это был шаг к укреплению национального единства. Пусть Севастополь и Крым остаются местами, где роднятся души, где соединяются наши сердца.

Крымский мост

Gettyimages.ru

© Vladimir Zapletin

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев:

— Десять лет назад была установлена историческая справедливость. Крым и Севастополь всегда считались российской территорией. Россия упорно отстаивала их и защищала, в том числе с оружием в руках. В Крыму проливалась кровь российских солдат и моряков. Решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украины было незаконным, оно было принято с нарушением Конституций: как союзной, так и Конституций УССР и РСФСР.

Крым всегда был русскоязычным, всегда ориентировался на Россию. Его население с начала 1990-х годов последовательно выступало категорически против того, чтобы оставаться в составе Украины. Тем не менее Российская Федерация никогда не эскалировала данный вопрос, и решение о возвращении Крыма было принято только после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Украинское государство в том виде, в котором оно было создано в 1991 году и подписывало Будапештский меморандум в 1994 году, фактически перестало существовать. Власть в Киеве захватили националистические группировки, которые напрямую угрожали жителям Крыма. Поэтому по воле населения Крыма и Севастополя цивилизованно было принято решение о выходе из состава Украины, а через процедуру референдума — о присоединении к России. Это было прямой реализацией признанного ООН права нации на самоопределение.

Балаклавская ТЭС в Крыму

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Я помню тот энтузиазм, с которым это решение было встречено в Российской Федерации. Оно вызвало серьёзный патриотический подъём и во многом вернуло веру в наши силы, потому что впервые с 1991 года мы не теряли территории, а наоборот, восстанавливали российское государство.

Крым имеет важное стратегическое значение. Неслучайно он был предметом вожделения со стороны блока НАТО, желавшего разместить там свою военную базу, которая бы создавала непосредственную угрозу для РФ. Воссоединение же Крыма с Россией обеспечивало безопасность нашей стране. С этого момента Запад окончательно сбросил маску дружелюбия и открыто прибег к экономической войне против нашего государства, развернув режим санкций. Но, возвращаясь к событиям десятилетней давности, можно констатировать, что мы всё сделали правильно, решение было абсолютно оправданным, оно полностью соответствовало международному праву, интересам населения Крыма и всех народов РФ.