«Занимает особое место в истории человечества»: космонавты — о значении полёта Юрия Гагарина

90 лет назад, 9 марта 1934 года, родился первый космонавт Земли, Герой Советского Союза Юрий Гагарин. Совершив первый полёт в космос, он открыл эру освоения человечеством внеземного пространства. Гагарин получил мировую известность, прославив советскую космонавтику. После своей легендарной миссии он посетил около 30 государств. В наши дни, по данным социологов, Юрий Гагарин возглавляет список личностей, которыми в высшей степени гордятся граждане РФ. RT поговорил с российскими и советскими космонавтами о роли подвига Гагарина в мировой истории и в их жизни.

— Что для вас значит имя Юрия Гагарина? Как вы воспринимали его полёт в детстве? Оказал ли он влияние на выбор вашей профессии?

Заместитель директора ГНЦ РФ ИМБП РАН, лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Котов:

— Имя Гагарина у всех нас ассоциируется прежде всего с первым полётом человека в космос. Но при этом нельзя забывать и о другой стороне его жизни — о том, как ответственно он затем нёс свой флаг первого в мире космонавта, как профессионально, порядочно, честно и скромно он вёл себя, когда о его подвиге узнал весь мир. «Испытание медными трубами» он прошёл так достойно, что лично для меня является примером. Совершив свой легендарный полёт, он продолжил ответственно служить людям, космической программе страны, помогал новому поколению космонавтов. Он не загордился, не почивал на лаврах, а работал на благо страны, на благо народа. Проявил себя как нормальный человек. И это — его второй подвиг.

Для мальчишек моего поколения Юрий Гагарин превратился в образ, равноценный самим словам «полёт в космос». Он стал каноническим символом космонавтики. И безусловно, это повлияло на выбор моего жизненного пути.

Лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Маленченко:

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— Для меня Юрий Гагарин — это символ той эпохи, когда человечество делало первые шаги в космос. Как метко выразился американский астронавт Нил Армстронг, «он всех нас позвал в космос». Позвал Гагарин в космос и меня. Когда в детстве мы слышали о его полёте, это вызывало восхищение, любопытство, радость. Ещё в школьные годы меня заинтересовали космические исследования. Как только появлялись новые книги на эту тему, они оказывались у нас в доме. Благодаря Гагарину фактически возникла профессия космонавта, для развития которой он сделал многое.

Лётчик-космонавт, заместитель начальника 1-го управления ЦПК им Ю. Гагарина, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров:

— Гагарин — первый человек на планете, который преодолел гравитацию и оказался в космосе. Для меня он всегда был примером. Как и он, я в своё время пошёл в аэроклуб, в лётное училище, попал в отряд космонавтов, даже академию мы одну и ту же оканчивали. Когда он летал в космос, меня ещё не было на свете. Но на мой выбор профессии он, безусловно, повлиял. В моём детстве все мальчишки, как и я, мечтали стать космонавтами.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королёва Юрию Гагарину перед стартом, космодром Байконур, 12 апреля 1961 года

РИА Новости

© Алексей Свердлов

Лётчик-космонавт СССР, советник генерального конструктора ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, дважды Герой Советского Союза Александр Александров:

— Имя Юрия Гагарина для меня, как и для миллионов людей земного шара, означает великое достижение землян в их жизни и деятельности. Люди, создавшие такую технику, и человек, отважившийся сделать первый шаг в неизведанное, — большие герои! Первооткрыватель полётов в космическое пространство — Юрий Гагарин — проявил высочайшее мужество и профессионализм, выполняя миссию от старта до приземления. В этом и состоит значение этого первого, поэтому и сложнейшего полёта в неизвестность.

12 апреля я находился на учёбе в удалённом от Москвы городе. Для всех, кто был рядом со мной в момент объявления по радио о полёте Юрия Гагарина, это известие было неожиданным. Оно нас, конечно, взбудоражило. В тот день мы много говорили на эту совершенно неземную тему. В истории пилотируемой космонавтики было много важных и опасных полётов людей в космос. И всё же первый — он самый трудный!

Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом, космодром Байконур,12 апреля 1961 года

РИА Новости

Лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Елена Серова:

— Лично для меня Юрий Алексеевич Гагарин — это Герой Земли, который был готов отдать свою жизнь ради открытия новых дорог человечеству в неизведанный и полный опасностей космос. В детстве он был для меня легендой, примером для подражания. Тысячи девчонок и мальчишек моего поколения посвятили свои жизни науке и космосу, стараясь быть хоть немного похожими на первого в истории человечества космонавта. Подвиг, который совершил Гагарин, навсегда останется в сердцах людей всего мира. И сейчас уже новые поколения ребят, наследники великого Юрия Гагарина, стремятся связать свои судьбы с космосом, готовясь совершить новые открытия в нашей необъятной и таинственной Вселенной.

Заместитель руководителя научно-технического центра РКК «Энергия», лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Гидзенко:

— Я родился через год после полёта Гагарина. И родители меня назвали в его честь. В то время очень многих мальчиков так называли. А в дальнейшем, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я, как и многие другие мальчишки, отвечал, конечно, что космонавтом. Когда подрос, мечтал стать лётчиком. Так и вышло. Однако судьба распорядилась так, что в итоге я попал в отряд космонавтов.

Спускаемый аппарат космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области

РИА Новости

— Как вы оцениваете подвиг Гагарина сегодня? Каково его место в истории человечества?

Юрий Маленченко:

— Первый полёт человека в космос со временем будет становиться всё более значимым событием.

Человечество по мере своего развития ещё активнее будет осваивать околоземное пространство. Всё больше людей будут выполнять в космосе какие-то задачи или даже путешествовать. Это создаст новые возможности для прогресса. И все при этом будут помнить, кто именно сделал первый шаг в космос.

Антон Шкаплеров:

— Подвиг Гагарина занимает особое место в истории человечества, поскольку это первый полёт человека в космос.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1"

© Александр Сергеев

Александр Александров:

— Имя Юрия Гагарина уже вписано в мировую историю как первого землянина, отправившегося в космический полёт на орбиту, и останется в памяти людей на века.

Юрий Гидзенко:

— Юрий Гагарин — это уникальная личность мирового масштаба. Он был первым, кто шагнул туда, где до него не было ни одного человека. Поэтому все мы, кто летает по полгода, по году, кто выполняет на орбите какие-то эксперименты, идём по стопам Гагарина.